«Если дети их подожгут, будет очень хороший пожар». Жители Тагилстроя пожаловались на разбросанные возле мусорки шины, которые использовали в качестве клумб

В редакцию АН «Между строк» обратился житель Тагилстроевского района Нижнего Тагила и пожаловался на шины, разбросанные рядом с мусоркой, которая находится напротив дома № 4 на улице Гастелло. По его словам, покрышки могли появиться после того, как управляющие компании объявили, что с придомовых территорий будут убраны все отработанные шины, использующиеся в качестве клумб и других элементов благоустройства.

«Я вчера пришёл выкидывать мусор и обомлел: около контейнеров для отходов валялись шины. Очень похоже, что их использовали в качестве клумб, так как они покрашены. Мне кажется, они могли тут появиться после того, как на подъездах домов появились объявления от управляющих компаний, в которых сказано, что с придомовых территорий будут убраны все отработанные покрышки. Если они такие вредные и относятся к отходам 3-4-го класса опасности, то почему же их не утилизируют. Если дети их подожгут, будет очень хороший пожар», — рассказал АН «Между строк» житель Тагилстроевского района.

Напомним, в Нижнем Тагиле управляющие компании начали убирать клумбы из старых покрышек. В соцсетях тагильчане жалуются, что не все УК предупреждают об этом. Жильцы становятся свидетелями уничтожения клумб, за которыми ухаживали годами.

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