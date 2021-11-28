Guide PRO. Куда в Нижнем Тагиле сдать опасные отходы

Батарейки, термометры, ртутные лампы, шины, бытовая техника и гаджеты относятся к опасным отходам. Их нельзя выбрасывать в обычную мусорку, потому что они наносят огромный вред экологии. Эти предметы требуют ответственной утилизации в специальные пункты. В новом выпуске рубрики Guide PRO рассказываем, куда сдать опасные отходы в Нижнем Тагиле.

Что делать с батарейками?

В батарейках содержатся такие опасные вещества, как магний, ртуть, олово, свинец, никель, цинк, кадмий. Во время разложения одна пальчиковая батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли.

Чтобы не засорять планету, нужно сдавать батарейки на переработку. Их принимают в гипермаркетах «Лента» на Уральском проспекте, 75 и Свердловском шоссе, 31а. Пункты приёма батареек стоят в магазинах круглогодично.

Куда нести термометры и ртутные лампы?

Служба экологической безопасности Нижнего Тагила в 2021 году заключила договор с 34 управляющими компаниями. Сегодня ртутьсодержащие отходы принимают в УК:

«Надежда», «ТагилСтрой», «Дом-Гарант», «Сантех-М», «НТГУО», «Уют-ТС», «Грант», «Тагил», «Труд», «УралЭкспо-НТ», «Ермак», «ЖЭУ № 6 “Ермак”», «Городок», «Райкомхоз НТ», «ЖЭУ № 1», «Демидов», «Тепло-НТ», «Уралгазспецстрой», «Северный», «Химэнерго», «Клён», «Управление МКД», «ТСЖ Ленина-63», «Универсал», «РКХ», «Центр-НТ», «Новый стиль», «Дружининское», «Квартал-НТ», «Позитив», «Красный Камень», «Домоуправление», «ДелоДом-НТ», «Дружба».

Также ртутные лампы и термометры можно сдать в магазинах «СОМ», находящихся на улице Красноармейской и Свердловском шоссе, и в офисе Службы экологической безопасности на Ломоносова, 7. Отметим, что лампы накаливания и светодиодные лампы организация не принимает.

А старую технику в Нижнем Тагиле принимают?

В Нижнем Тагиле старую или сломанную технику принимают в нескольких местах, но в каждой организации есть свои тонкости и требования.

«Ева СЦТО» (Липовый тракт, 32) берёт на утилизацию только холодильники и стиральные машины. А вот в магазине «М.Видео» (Фрунзе, 13) можно сдать крупногабаритную бытовую технику: холодильники, стиральные машины, посудомойки, кондиционеры.

«КомпМастер» принимает технику только у юридических лиц. Услуга платная. Если вы захотите утилизировать старый компьютер здесь, вы можете прислать на почту kompmacter@gmail.com список предметов на утилизацию. Вам посчитают стоимость услуги и предложат договориться о дате и времени утилизации.

Магазины «Эльдорадо» (Фрунзе, 56 и Садовая, 81) принимают всё: и стиральные машины, и холодильники, и телевизоры.

Где принимают шины?

Автомобильные покрышки содержат много вредных веществ. Когда шины нагреваются, появляется неприятный запах — выделяются диоксины, химически связанные соединения, которые являются загрязнителями окружающей среды.

Старые шины лучше сдать на переработку: их могут измельчить и пустить на изготовление новых шин. В Нижнем Тагиле старые покрышки принимает Центр утилизации отходов (Пархоменко, 38). Из них сотрудники компании делают резиновое покрытие для игровых площадок.

Лайфхак: как узнать, где поблизости находится пункт приёма ламп?

В Google Play любой пользователь может бесплатно скачать приложение «+1 Город. Эко Карта». Там указаны пункты приёма батареек, ламп, шин в разных городах России. Нижний Тагил тоже есть в перечне экогородов. Благодаря приложению вы сможете получить информацию о ближайшем пункте приёма отходов.