Зимние каникулы в Нижнем Тагиле в XIX и XX веках. Молебны и «полугодичный акт», кино, ёлки, катание на гигантских горках, экскурсии и книги

В этом году зимние каникулы для взрослого населения нашей страны продолжаются с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. На один день больше Госдума определила отдыхать детям. Правда, уже 3 января законодатели спохватились и заговорили о возможном продлении каникул для учащихся до 16-го числа первого зимнего месяца наступившего года в связи с эпидемией гриппа. Хотя предложения о новогодних школьных каникулах с 29 декабря по 15 января звучали ещё летом прошлого года.

Как же обстояло дело с зимними каникулами учащихся в прошлом? В конце XIX века в тагильских школах и училищах зимние «вакации» (как именовались каникулы) продолжались две недели. Последним учебным днём уходящего года было 30 декабря, но утром 31-го учащиеся собирались в школе или училище на «полугодичный акт» — торжественное мероприятие, состоявшее из молебна, оглашения итогов полугодия и праздничного обеда, который устраивался на деньги попечителей учебного заведения. После чего школьники шли по домам, а учащиеся училищ отправлялись гулять по посёлку в сопровождении педагогов, провожая друг друга по домам. Учёба в школах и училищах Тагила возобновлялась 12 января.

После октября 1917-го с каникулами для учащихся началась затяжная неразбериха. Их то увеличивали до семи дней, то отменяли вовсе, полагая, что «будущие строители светлого будущего не должны терять время, чтобы получать как можно больше знаний». В 1938 году в СССР снова ввели зимние каникулы продолжительностью семь дней. В ноябре 1941-го право устанавливать продолжительность зимних каникул для школьников и студентов передали областным отделам народного образования, а после войны вернули в ведение республиканских отделов. Порядок в этом вопросе воцарился только в 1970 году, когда в свет вышло постановление Совета министров СССР от 8 сентября за № 749, которым по всей стране были установлены дни школьных каникул: осенние — с 5 по 9 ноября, зимние — с 30 декабря по 10 января, весенние — с 24 по 31 марта, летние — со дня окончания учебного года и до 31 августа включительно. Никаких сдвигов по срокам не допускалось даже при зимних (особенно сильных) эпидемиях гриппа в европейской части страны, на Урале и в Сибири.

Чем занимались тагильские школьники в 1970-х и первой половине 1980-х годов в дни зимних каникул? Планы начинали строить ещё до Нового года. Практически у каждого на руках уже был пригласительный билет на новогоднюю ёлку в ближайший Дворец или Дом культуры, где ребят ждали театрализованное представление у ёлки, конкурсы, игры и хороводы, новогодний спектакль-сказка и сладкий подарок, который выдавался в обмен на пригласительный билет.



Ёлка в фойе ДК НТМК, 1987 г. (фото: Н. Ершов / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2020/12/17/К.1.ОП.1-П.Д.199.%20ЕЛКА%20В%20ДК%20НТМК%2008.01.1987.%20АВТОР%20Н.ЕРШОВ.JPG)



Ёлки для школьников проходили обычно с 2 по 10 января, в первой половине дня. Кроме ДК, ёлки устраивали драмтеатр и театр кукол, но не каждый день, а также городской Парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина. Культмассовые мероприятия проводились силами работников очагов культуры с привлечением самодеятельности. Кое-где в проведении новогодних ёлок для школьников задействовали студентов пединститута или педучилищ Нижнего Тагила. Все затраты на новогодние мероприятия оплачивали профсоюзы предприятий.

Другим важным мероприятием было посещение главной ёлки города. Ехали туда обычно засветло, но выбирали время так, чтобы вволю накататься на горках, качелях и каруселях, а потом застать включение световой иллюминации. Впечатления вагонских или тагилстроевских мальчишек и девчонок были куда сильнее, чем их ровесников из центра города: сама поездка на трамвае или автобусе была событием, а иногда и приключением.

Ледовый городок у драмтеатра, 1978 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К-1.ОП.1Н.Д.1332%20%20НОВОГОДНИЙ%20СНЕЖНЫЙ%20ГОРОДОК%20НА%20ТЕАТРАЛЬНОЙ%20ПЛОЩАДИ1978%20Г..JPG) Ледовый городок у драмтеатра, 1983 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://ntgia.ru/media/2020/12/18/К-1.ОП.1Н.Д.2126%20СНЕЖНЫЙ%20ГОРОДОК%20НА%20ТЕАТРАЛЬНОЙ%20ПЛОЩАДИ%201983%20Г..JPG)

Единственным препятствием для поездки на Театральную площадь была погода. Сильный мороз вызывал в Нижнем Тагиле транспортный коллапс. Случались и оттепели, когда плюсовая температура делала горки «некатабельными». Так, в новогоднюю ночь с 1978-го на 1979 год температура резко поднялась с минус 25 до плюс 3 градусов. Оттепель продержалась более суток и нанесла огромный ущерб всем ледовым городкам города. Капризы погоды делали невозможными и походы в кино или театры. В такие дни одним из главных развлечений школьников становился телевизор. Конечно, в те времена не было такого количества телеканалов, как сейчас, но и на существующих двух кнопках можно было отыскать интересные передачи: художественные и мультипликационные фильмы, музыкальные и познавательные программы. Большой популярностью пользовались «Клуб путешественников», «Кинопанорама», «По вашим письмам». Мальчики с удовольствием смотрели хоккейные матчи, девочки не упускали возможность посмотреть выступления танцевальных пар, фигурное катание или балет.

Телепрограмма на 1 и 2 января 1983 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//jaja.jpg) Телепрограмма на 30 декабря, 31 декабря 1977 г. и 1 января 1978 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/1017591/192309193.6/0_180051_ebf5e8ad_orig.jpg)

Походы в кино в дни зимних каникул были обязательным делом. Билет на утренний сеанс, который назывался детским, стоил 5 копеек, а выбор фильмов был очень широк. В некоторых кинотеатрах буфеты начинали работать только с 10 или 11 часов, и пришедшие на утренние сеансы оставались без чая, пирожков и мороженого. Впрочем, вставать в семь утра и спешить в кинотеатр к первому сеансу было необязательно. Можно было поспать до десяти часов, хорошенько позавтракать и отправиться в кино на дневной сеанс. Билеты на дневные сеансы стоили уже 15 копеек, зато в это время можно было попасть на фильмы о войне либо на «истерны» с Гойко Митичем или Дином Ридом в главных ролях, а то и на комедии про Фантомаса, которые тогда никто комедиями не считал.



Гойко Митич и Дин Рид (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://biographe.ru/wp-content/uploads/2021/06/21122112.jpg)



Часто в дни школьных каникул в кинотеатрах показывали полнометражные мультфильмы производства Польши, Румынии, Франции или Японии: «Кот в сапогах» (12+), «Корабль-призрак» (12+), «Лисёнок Вук» (12+), «Али-баба и 40 разбойников» (12+), «Без семьи» (12+), «Джек в стране чудес» (12+), «Таро — сын дракона» (12+). Узнать репертуар кинотеатров города можно было из газеты «Тагильский рабочий», где публиковались названия картин и время сеансов. Удобнее всего было жителям Вагонки: чтобы узнать, что идёт в кинотеатре «Россия», надо было лишь набрать на телефоне номер 3-33-33, и автоответчик подробно рассказывал о репертуаре на сегодня и завтра. Походы в кино чаще организовывались в кинотеатры своих районов, но если где-нибудь на другом конце города начинался показ какого-нибудь редкого фильма, ехали туда. Кино в те годы считалось действительно искусством, его воспитательная роль не ставилась под сомнение, и родители не препятствовали походам своих чад по кинотеатрам в дни зимних каникул.

Если школы в дни зимних каникул не работали, то Дворцы пионеров, спортивные секции, дворовые клубы продолжали свою работу.



Детский хоккейный клуб «Квартал А» треста № 88 (фото: А. Хлопотов / с разрешения владельца)



К тому же в этот период обычно проходили выставки детского творчества, районные и городские детские спортивные соревнования. Так, начиналась финальная часть турнира «Золотая шайба», где тагильские детские хоккейные клубы неоднократно становились призёрами. Победителями первенства РСФСР «Золотая шайба» в разные годы были тагильские команды «Огонёк», «Маяк» и «Мечта».



Детская хоккейная команда «Мечта» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//1-mechta-kopija.jpeg)



Когда телевизор, походы по кинотеатрам и Дворцам пионеров надоедали, школьники брали лыжи или санки и отправлялись кататься с гор. Накануне зимних каникул на «двухскалке» работниками УВЗ устраивались несколько лыжных и санных трасс. То же самое происходило и на горе Долгой, где подготовкой лыжных маршрутов занимались работники Высокогорского рудоуправления и ВМЗ. Горки строились и в черте города: во дворах, на пришкольных участках — везде, где позволял рельеф. Занимались этим ЖЭКи (жилищно-эксплуатационные конторы) в тесном взаимодействии с инспекторами детской комнаты милиции. В некоторых местах строительство горок было строжайше запрещено из-за близости проезжей части, но они возникали там стихийно. С нелегальными горками боролись всеми доступными средствами, но одолеть смогли не все. «Дикая» горка на территории школы № 15 (ныне — школа-интернат № 1), с которой катающихся могло вынести на проезжую часть улицы Жуковского, просуществовала до наших дней. Но иногда и самые «официальные» горки могли быть опасными для здоровья. В конце 1970-х гигантская горка была построена на территории ледового городка на Театральной площади. Она начиналась у первого подъезда горкома партии (ныне — горадминистрация) и заканчивалась на набережной. Движение автотранспорта по улице Горошникова было перекрыто, но катающихся часто выносило на лёд городского пруда, где он был не крепок. Спохватились устроители горки только 4 или 5 января, когда лёд у берега проломился и появилась полынья. Горку ликвидировали в течение суток. Ещё одна горка-гигант появилась на Театральной площади в середине 1980-х годов. Начиналась она на верхней площадке спуска к набережной и заканчивалась на площадке у фонтана «Каменный цветок». На этот раз строители предусмотрели все меры безопасности, но горка всё равно прославилась как травмоопасная.



Катание с горки (фото: Sergey K. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.pinimg.com/originals/76/c6/46/76c646895783caa508d6add09a2bf8ba.jpg)



Если же до леса или гор было далеко либо просто желания куда-то ехать не возникало, можно было пойти во двор и заняться строительством снежной крепости или катанием снеговиков. Ещё одним занятием на зимних каникулах было... чтение. В эти дни в детских библиотеках были постоянные очереди. Сейчас в это трудно поверить, но каких-то 40 лет назад книга действительно была другом школьника. Читали очень много: и заданные по программе внеклассного чтения произведения русской и советской классики, и сказки, и фантастику, и приключенческую литературу, и военные мемуары, и публицистику.

В тех школах, где внеклассная работа была поставлена хорошо, в дни зимних каникул для учащихся устраивались экскурсии по городу, Пригородному району или с выездом в близлежащие города области: Невьянск, Верхотурье, Свердловск. Иногда организаторы экскурсий увозили учащихся в дальние поездки. Так, в конце 1970-х в школе № 9 в дни зимних каникул были организованы экскурсии в Пермь с посещением Пермского театра оперы и балета и в Москву на встречу с поэтом Булатом Окуджавой.

Заканчивались зимние каникулы 10 января. В эпоху гласности в прессе писали, что эта дата была выбрана специально, чтобы «стереть из памяти народной старый Новый год». В действительности же дело было вовсе не в этом: к 10 января заканчивался завоз в города и сёла противогриппозной вакцины, а грипп наряду с менингококком и пневмококком в 1970-е годы был настоящим бичом в СССР. Эпидемии гриппа вспыхивали каждую зиму, и, чтобы не допустить распространения болезни, в начале января начинались прививочные кампании. В первую очередь прививали работников торговли и школьников.