В этот день, 28 марта 2012 года. В мэрии сообщили, что тагильчане задолжали за услуги ЖКХ 700 млн рублей, глава города Исаева предложила провести торжественные проводы призывников в армию, уральские учёные создали препарат от гепатита C, полиция приступила к поискам Дорофея — кота президента РФ Дмитрия Медведева

Мэрия Нижнего Тагила озвучила сумму долгов населения города за услуги ЖКХ — 700 млн рублей. С января задолженность выросла на 2%. Сильнее всего от неплательщиков страдало МУП «Тагилэнерго». Из общей суммы недополученных компанией средств почти 90% приходилось на долю населения. Компания «Уралсевергаз» предупредила о возможном ограничении подачи газа в Нижний Тагил, и была реальная опасность того, что город останется на лето без горячей воды.

Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева предложила провести в городе, на Театральной площади, торжественные проводы призывников на срочную службу.

Уральские учёные представили препарат «Альфа-фетопротеин», способный выводить из организма человека вирус гепатита С, а также герпесвирусные инфекции. Общая стоимость проекта составила 960 млн рублей.

СМИ сообщили, что из резиденции президента РФ Дмитрия Медведева в Горках сбежал любимец главы государства — кот Дорофей. К поискам кота подключились служба безопасности и местная полиция. На придорожных столбах были расклеены объявления с фотографией Дорофея, но в них не указывалось, кто его хозяин и каков размер вознаграждения. Дорофей — кот редкой породы, невская маскарадная. Позднее стало известно, что кот никуда не убегал, об этом сообщил сам Дмитрий Медведев через свои аккаунты в соцсетях.