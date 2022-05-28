Важнейшее из искусств: история тагильских кинотеатров. Часть II 

В 1950-х годах в Нижнем Тагиле появилось сразу несколько кинотеатров. 24 октября 1955 года решением Нижнетагильского горисполкома был утверждён акт приёмки в эксплуатацию кинотеатра «Мир» со зрительным залом на 330 мест. Кинотеатр имел два этажа: на первом находился зал, на втором — буфет. Ежедневно проводилось по шесть сеансов: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00. Посетителей в «Мире» было всегда много, хотя премьеры здесь появлялись не часто. Зато подолгу шли фильмы, которые пользовались популярностью у зрителей.

В дни летних каникул кинотеатр предлагал школьникам хиты тогдашнего проката: программы отечественных мультфильмов и мультфильмов производства Польши и Чехословакии, вестерны производства ГДР с «заслуженным индейцем Советского Союза» Гойко Митичем в главной роли, французские исторические фильмы «Три мушкетёра» (12+) и «Граф Монте-Кристо» (12+), комедийную трилогию о похождениях Фантомаса и даже японские полнометражные мультипликационные фильмы «Кот в сапогах» (6+), «Корабль-призрак» (6+) и другие.



Кинотеатр «Мир» (фото А. Ф. Кожевникова, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//15-Lipovyj-trakt.-Seredina-1960-h-godov.-Foto-Kozhevnikova-A.-F.jpg)



В 1995 году кинотеатр закрыли и отдали под детский досуговый центр. Менее чем через год на Вые появился ещё один кинотеатр. Двухэтажный двухзальный «Урал» общей вместимостью 314 мест расположился в высоком цоколе дома № 32 на улице Космонавтов. Акт о приёмке его в эксплуатацию был подписан 4 октября 1956 года. Для жителей Выи, где 2/3 домов были ещё одноэтажными и деревянными, двухэтажный кинотеатр стал настоящим центром вселенной. На первом этаже находились касса, гардероб, два зрительных зала и небольшое фойе. В фойе второго этажа стояла мягкая мебель в белых чехлах, на столиках — шахматы, шашки, газеты, журналы мод. Работал буфет с газированной водой, сладостями и пенными напитками, киоск с легендарным тагильским эскимо. Первые несколько лет отопление в «Урале» было печным, для чего во дворе дома был сооружён сарай, где хранились дрова. Только с пуском котельной на улице Вогульской кинотеатр подключили к сети центрального отопления.



Кинотеатр «Урал» (фото неизв. автора, 1983 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//32-Kinoteatr-Ural.-1983-god.jpg)



С 1956 года «Урал» ни разу не закрывался на капремонт. К началу 1990-х помещение сильно обветшало и требовало серьёзного ремонта, на который у города всё никак не находилось средств. В конце концов, уже в 2000-х, средства нашли, помещение отремонтировали и передали под досуговый центр.

К началу 1950-х фонды советского кинопроката значительно выросли. Во-первых, отечественные киностудии, оправившись от последствий войны, начали снимать всё больше и больше. Во-вторых, заканчивалась работа над дубляжом так называемых трофейных фильмов, которые были получены Советским Союзом в 1946–1949 годах в зачёт репараций. Это были картины производства Германии, Австрии, Италии, Греции — всего 367 художественных фильмов самых разнообразных жанров. Кроме этого, в Госфильмофонде СССР находилось 3730 полнометражных звуковых картин, полученных по линии ленд-лиза: 1531 американский фильм, 183 английских, а также 58 польских, 55 чехословацких, 49 японских, 47 австрийских, 572 французских, 42 итальянских, 40 венгерских, 11 шведских, 8 швейцарских; по пять картин производства Бельгии, Мексики и Испании; по две ленты производства Австралии, Дании и Румынии; по одному фильму, снятому индийскими, тунисскими, палестинскими, китайскими и египетскими кинематографистами в период с 1929 по 1938 год. Из них было 68 полнометражных цветных фильмов. Идеологический отдел ЦК партии не без основания полагал, что знакомство с лучшими образцами зарубежного кинематографа (а среди этих фильмов почти 2/3 являлись призёрами различных киноконкурсов и кинофестивалей) поможет советским людям быстрее забыть годы военного лихолетья. Поэтому, когда большинство зарубежных фильмов были дублированы или снабжены русскими субтитрами, Совмин и ЦК КПСС начиная с 1953 года принялись рассылать по городам и весям циркуляры, в которых требовали увеличения киносетей. К тому времени окончательно перешли с военной на мирную продукцию почти все заводы треста «КИНАП», выпускавшие киноаппаратуру и оборудование для театров, и дефицит киноаппаратуры стал отступать на второй план, уступая место главной проблеме — острой нехватке помещений для демонстрации фильмов.

Развитие киносети в Нижнем Тагиле было поручено курировать первому секретарю горкома партии Виталию Довгополу, утверждённому на этот пост в декабре 1955-го. В городе он был известен как человек, вытащивший из «прорыва» цех колёс Гриффина на «Уралвагонзаводе» и сумевший убедить московское начальство выделить деньги на разработку месторождений торфа и песка в Басьяновке. За развитие киносети в Нижнем Тагиле Виталий Иванович взялся с присущей ему энергией и ответственностью. И вскоре город увидел результаты его работы. 25 июня 1958 года был сдан в эксплуатацию двухзальный кинотеатр «Родина» на 676 мест на проспекте Ленина, 57.

Строительство дома номер 57 на ул. Ленина, где разместится кинотеатр «Родина» (фото неизв. автора, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//4-Stroitelstvo-zdanija-kinoteatra-Rodina.-1957-g.jpg) Строительство дома номер 57 на ул. Ленина, где разместится кинотеатр «Родина» (фото неизв. автора, 1957 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0b3d0bed180d0bed0b4//148-Дом-кинотеатр-Родина-сдан-в-1958-г.-Кинотеатр-стал-7-в-городе.jpg)

Кинотеатр «Родина» начинал свою работу с 08:00, заканчивал в 23:00 и располагал двумя залами: «Голубым» на 323 места и «Бордовым» на 316 мест. Суммарно ежедневно проводилось 14 сеансов. Строилось здание в основном силами треста «Тагилстрой», в том числе пленными немцами, венграми и итальянцами. С контингентом военнопленных проблем не возникало, а вот слухи о том, что «дом строится на костях и духи умерших не дадут его жителям покоя», ходили вокруг стройки до середины 1960-х, несмотря на то, что распространителями этих слухов занимался даже КГБ. Дом действительно строился на окраине закрытого кладбища, и при рытье котлована были подняты несколько гробов с останками людей, похороненных здесь более 100 лет назад.

«Родина» сразу стала премьерным кинотеатром: почти все новые фильмы шли сначала здесь, а уже спустя 10–15 дней копии ехали в другие кинотеатры города. Сюда ездили и с Тагилстроя, и с Выи, и из пригорода. «Родина» продолжает работать по сей день и является одним из четырёх работающих кинотеатров Нижнего Тагила.



Кинотеатр «Родина» (фото ИД «Советская Россия», 1967 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images3/956.jpg)



Не прошло и двух месяцев, как в городе узнали о ещё одном новом кинотеатре. 12 августа 1958 года строящемуся кинотеатру на улице Победы, 26 на Красном Камне было присвоено название «Красногвардеец». Вскоре кинотеатр был принят комиссией горисполкома, но, как это было распространено в те годы, «с обязательством устранения недоделок». Главным замечанием, которое следовало устранить, была неважная звукоизоляция зрительного зала: кинозал находился в жилом доме, звуки киносеансов мешали отдыхать жильцам. Недоделки были устранены только к концу года, и регулярные киносеансы в «Красногвардейце» начались уже в 1959-м. Кинотеатр был построен в самом бойком месте Красного Камня — на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы — и недостатка в посетителях никогда не испытывал. Уютное фойе, удобный зрительный зал на 275 мест, буфет с выпечкой, которая всегда была свежей (рядом находилась столовая), сделали новый очаг культуры самым популярным местом отдыха жителей Красного Камня.

Кинотеатр «Красногвардеец» (фото неизв. автора, 1968 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//12-avgusta-1958-g.-kinoteatru-na-Krasnom-Kamne-prisvoeno-naimenovanie-Krasnogvardeec-.jpg) Кинотеатр «Красногвардеец» (фото неизв. автора, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//92a.jpg)

В 1970-м «Красногвардеец» был переоборудован в широкоформатный, а в 2001 году в большом зале кинотеатра была установлена новая аппаратура, что дало возможность показывать фильмы в системе Dolby Digital. «Красногвардеец» продолжает работать по сей день. Он получил статус киновидеодосугового центра и является единственным муниципальным кинотеатром в городе.

В 1961 году в селе Елизаветинское была открыта сельская кинопередвижка со зрительным залом на 80 мест. К этому времени киносеть городского отдела культуры насчитывала восемь кинотеатров: «Искра», «Горн», «Октябрь», «Сталь», «Мир», «Урал», «Родина» и «Красногвардеец». Большое распространение получали дневные киноустановки на улицах и площадях города, а в кинотеатрах широко внедрялись различные формы культурно-массовой работы: тематические вечера, встречи с заслуженными людьми города, актёрами и режиссёрами, детские утренники. В том же году в кинотеатре «Родина» для зрителей со слабым слухом были установлены специальные кресла с наушниками. Тогда же начались показы документальных фильмов на предприятиях: во время обеденного перерыва и за счёт времени, предоставляемого раз в неделю для политинформации.

Прибавление в семье тагильских кинотеатров произошло 13 апреля 1963 года, когда приёмная комиссия Дзержинского райисполкома подписала акт о приёмке в эксплуатацию первого на Урале широкоформатного кинотеатра, построенного отделом капстроительства «Уралвагонзавода» на перекрёстке проспектов Хмельницкого (ныне — Дзержинского) и Вагоностроителей. Кинотеатр получил название «Россия», а его торжественное открытие произошло 29 апреля.



Кинотеатр «Россия» в день своего открытия (фото неизв. автора, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//60-Otkrytie-kinoteatra-Rossija-29-aprelja-1963-goda.jpg)



Кинотеатр имел зрительный зал на 850 мест (через несколько лет после реконструкции зал уже мог вместить 980 зрителей), экран размером 20 на 8 метров, бесшумную систему вентиляции, четыре выхода из зрительного зала, просторный холл, буфет с большим выбором кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Было предусмотрено место для сотрудника милиции и комната отдыха для персонала. В кассах «России» работал телефонный автоответчик: стоило набрать номер 3-33-33, и звонивший получал всю информацию о киносеансах на текущий день, на завтра и об ожидаемых новинках.

Самым первым фильмом, который прошёл в «России», была картина «Повесть пламенных лет» (12+) — первый советский игровой широкоформатный фильм, снятый в 1960 году режиссёром Юлией Солнцевой и год спустя получивший приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Первый год в «Россию» ездили зрители со всего города. Очень часто билеты приходилось заказывать заранее. Когда кинотеатр собрался демонстрировать 4-серийный фильм «Война и мир» (12+), суммарное число заявок на билеты превысило 100 тысяч.

В том же 1963 году была открыта городская стационарная кинопередвижка «Школьная» на 50 мест на улице Карла Маркса. А в ноябре решением Нижнетагильского горисполкома была организована Дирекция по руководству киносетью города. Первым заметным действием нового органа было открытие киноподстанции «Горбуново» со зрительным залом на 150 мест, которая разместилась в клубе, появившемся ещё в 1936 году в здании бывшей Никольской церкви.



Клуб в Горбуново, открытый в здании бывшей Никольской церкви (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_154_06.jpg)



В декабре 1966 года семейство тагильских кинотеатров пополнил «Рассвет», который открылся на Малой Кушве в здании № 31 на улице Байдукова. Зрительный зал «Рассвета» вмещал 286 зрителей, но при желании там могли поместиться и все 300.

В двадцатых числах октября 1969 года был принят в эксплуатацию и распахнул свои двери для зрителей Рудника им. III Интернационала новый кинотеатр «Кристалл» на улице Жданова. Его зал вмещал 425 человек, работали гардероб и буфет, да и в целом «Кристалл» был очень уютным кинотеатром.

Кинотеатр «Кристалл» (фото: Т. В. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//29.jpg) Кинотеатр «Кристалл» (фото: Т. В. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//30.jpg) Кинотеатр «Кристалл» (фото: Т. В. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//33.jpg) Кинотеатр «Кристалл» (фото: Т. В. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//31...jpg) Кинотеатр «Кристалл» (фото: Т. В. Киселёвой / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//32.jpg)

В новейшей истории Нижнего Тагила этот кинотеатр, как и большинство других, ждала весьма невесёлая участь. В 1992-м его передали Дому культуры Рудника им. III Интернационала и через некоторое время уничтожили.

Предпоследним кинотеатром в истории нашего города стал «Современник», принятый комиссией 30 ноября 1971 года и вступивший в строй в первых числах декабря того же года. Красивое, пусть и типовое, функциональное светлое здание с просторными фойе и залом на 1029 мест сразу стало местом паломничества любителей кино со всего города. В день в «Современнике» проводилось семь сеансов: в 09:20, 11:00, 14:20, 16:20, 18:20, 20:00, 22:00. Были и целевые сеансы: например, к 8 Марта, Дню Победы и Дню Октября.

В летнее время киносеансы пользовались популярностью у детского населения города. Кинотеатр организовывал показы для школьников по литературным произведениям, здесь проводились встречи с известными актёрами и кинематографистами страны, проходили фестивали зарубежных фильмов, всероссийские кинопремьеры.



Кинотеатр «Современник» (фото: Е. Шалгин, 1993 г. / фрагмент ориг изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/evgenij-shalgin//image-4.jpg)



Позже «Современник» получил статус досугового центра, а затем был закрыт и стал предметом споров ряда заинтересованных в его приобретении сторон. Ныне кинотеатр не работает, его площади сдаются в аренду, а здание постепенно приходит в негодность.

Последним кинотеатром в истории города стал «Кадр», который открылся 1 августа 1984 года на Черноисточинском шоссе, 17. «Кадр» имел зал на 290 мест, но популярности у жителей Гальянки снискать не смог. Официально он был закрыт в октябре 2000 года, но фактически кино там не показывали с середины 1990-х.

После 1991 года один за другим кинотеатры начали закрываться. В 1993-м закрылся «Рассвет», в 1995-м — «Мир» и «Кристалл», ещё через два года — кинотеатр «Искра». Затем настала пора стать историей «Современнику» и «Кадру». Так заканчивалась эпоха всенародной любви к киноискусству.

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»