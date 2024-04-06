«Непарадный сталианс» и «провинциальный ампир» квартала № 2-2а на Красном Камне

Ещё шли бои на фронтах Великой Отечественной, а в кабинетах Нижнетагильского горисполкома уже началось обсуждение планов послевоенного строительства в городе. В марте 1945 года уже никто не сомневался в том, что война скоро закончится и страна начнёт возвращаться к мирной жизни. Ещё в декабре 1944-го ЦИК и ЦК партии провели ряд совещаний с руководителями областных, краевых и республиканский властей, на которых поставили приоритетную задачу: запланировать мероприятия по восстановлению городов и деревень, оказавшихся в районе боевых действий. Руководителям же краёв и областей, находившихся во время войны в тылу, было дано поручение разработать планы развития регионов на ближайшие 10 лет. Советскому правительству необходимо было иметь представление, во что обойдутся первые послевоенные пятилетки для бюджета.

Уже в сентябре 1945 года стало ясно, что «большого послевоенного рывка» не получится: сырьевые и золотовалютные ресурсы страны были истощены войной, крупные промышленные предприятия находились глубоко в тылу, а люди, эвакуированные из районов боевых действий, не торопились возвращаться назад. ЦИК и Совмин приняли решение в первую очередь заняться восстановлением освобождённых территорий.

Член политбюро ЦК КПСС Анастас Микоян впоследствии вспоминал: «Решение восстанавливать разорённые войной области за счёт средств, предназначавшихся первоначально Уралу, Сибири и республикам Средней Азии, руководителями этих регионов было встречено без энтузиазма. Их тоже можно было понять: люди настрадались за пять военных лет, во многих городах тыла царила острейшая нехватка жилья. Рабочие, ковавшие нашу победу в тылу, всё это время жили в крайне сложных условиях».

В Нижнем Тагиле ситуация с жильём также оставляла желать лучшего. Капитальное строительство в военное время почти не велось, рост жилфонда происходил за счёт возведения временного жилья — брусковых домов и бараков. Практически ничего не делалось для благоустройства жилых районов: тротуары заменяли дощатые настилы, водопроводные сети были сильно изношены, отсутствовало горячее водоснабжение, канализация. Не хватало дорожной и строительной техники, ощущалась острая нехватка стройматериалов и рабочих рук. И все эти проблемы городские власти должны были решить прежде, чем принимать план развития города и просить у правительства денег на его реализацию.

За два первых послевоенных года руководству города в тесном взаимодействии с директорами НТМЗ и УВЗ удалось решить большинство вопросов, связанных с гражданским строительством. К осени 1947 года в городе существенно пополнился парк грузовиков, было получено несколько новых экскаваторов, бульдозеров, появились дорожные катки, автогрейдеры, растворонасосы, штукатурные станции и другое строительное оборудование. Также было получено разрешение на привлечение к строительству дополнительных людских ресурсов из числа заключённых и военнопленных, а в правительстве были согласованы предложения по изготовлению стройматериалов из местного сырья и отходов производства.

Так, завод им. Куйбышева организовал литьё мостовой брусчатки и бордюрных камней из доменных шлаков. А инженеры треста «Тагилстрой» изобрели и построили установку полусухой грануляции жидких доменных шлаков, которые нашли широкое применение при изготовлении шлакоблоков и строительных растворов. Был проработан и утверждён план развития города на ближайшие 10 лет, в который вошли и планы застройки всех районов Нижнего Тагила. За основу плана застройки были взяты проекты московского архитектурного бюро «Горстройпроект» 1937, 1939 и 1946 годов, в разной мере переработанные специалистами управления «Тагилгражданпроект» под руководством и. о. главного архитектора города Ивана Алексеевича Комшилова.

Тагильские архитекторы и проектировщики смело комбинировали, включая в планы застройки типовые дома разных серий, изменяли внешний вид зданий, стремясь придать городским кварталам индивидуальные черты. Ярким примером такой переработки является легендарный квартал № 2-2а, расположенный на Красном Камне между улицами Пугачёва, Победы, Восточной и Жуковского.

Квартал № 2-2а (фото С. Фридлянда / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=395;image)

Квартал № 2-2а интересен тем, что не только явился первой послевоенной стройплощадкой на Красном Камне, но и и стал самым большим кварталом города площадью более 14 гектаров с весьма удачным сочетанием типовых домов и зданий, построенных по индивидуальным проектам.

Изначально квартал должен был делиться пополам двумя внутриквартальными въездами, которые обеспечивали бы проезд спецтранспорта к междомовым проездам с улиц Восточной и Пугачёва. В центре этого фактически микрорайона планировали высадить большой внутриквартальный сад и открыть две библиотеки — детскую и взрослую. Однако в ходе строительства было решено соединить оба въезда в один сквозной проезд — переулок Восточный (позднее — улица Восточный проезд).

Улица Восточный проезд (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

При этом место для сада осталось, хотя его площадь уменьшилась. Первоначально на территории сада высадили яблони-ранетки из питомника «Горзеленстроя», руководил которым в те годы Лев Кузьмич Рудый (сын знаменитого тагильского селекционера Кузьмы Осиповича Рудого). Но большая часть саженцев не прижилась и позднее была заменена на сирень, акацию и яблоню-дичку. Через несколько лет от идеи сада было решено отказаться и территорию перепрофилировали в сквер с детской площадкой. В 1950-е, 1960-е и 1970-е годы порядок в сквере поддерживался силами ЖЭКа и жильцов ближайших домов. В 1980-х и начале 1990-х, вплоть до начала в стране реформ, заботу о сквере брал на себя НТМК. Во второй половине 1990-х о сквере позабыли и вспомнили лишь в 2016 году. Ко Дню города здесь немного прибрали, оборудовали детскую площадку, установили скамейки.

Сквер внутри квартала № 2-2а (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Сквер внутри квартала № 2-2а (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Детские площадки внутри квартала № 2-2а (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Отрезанная сквозным проездом часть внутриквартального сада стала придомовой территорией домов № 8 и 10 на улице Восточный проезд.

Проектировщики постарались, чтобы жители квартала № 2-2а ни в чём не испытывали нужду. Микрорайон имел двое яслей, два детских сада, среднюю школу, расположенные в отдельных зданиях. На первых этажах жилых домов и в цокольных помещениях были открыты прачечная, аптека, две библиотеки, почтовое отделение, домовая кухня, ателье, два промтоварных магазина, продовольственные магазины, два детских дворовых клуба. Отапливался квартал отдельной котельной. В непосредственной близости работала общественная баня. Придомовые участки были оборудованы местами отдыха и детскими площадками.

Жилая застройка квартала состояла из 38 домов. Один дом (Жуковского, 8) был построен ещё в 1930-х по проекту московских конструктивистов группы Гинзбурга. Четыре дома были возведены по индивидуальным проектам, разработанным совместно управлением «Тагилгражданпроект» и архитекторами Свирским, Тиме и Ждановым. Это два дома на улице Победы (Победы, 29/Восточная, 1 и Победы, 39/Пархоменко, 130) и два дома на улице Восточной (Восточная, 7/Восточный проезд, 2 и Восточная, 9/ Восточный проезд, 1).

Квартал № 2-2а. Дома на ул. Победы (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//imgonline-com-ua-PhotoPositive-ouo5CBXrt6Yr-3.jpg) Квартал № 2-2а. Дома на ул. Победы (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//imgonline-com-ua-PhotoPositive-ISvUeIlvhRo43-3.jpg)

Остальные жилые дома построены по типовым проектам. Те, что образуют фронт на улице Восточной, были заимствованы у архитекторов, проектировавших застройку Магнитогорска, но подверглись существенной доработке на месте. Остальные здания были спроектированы в архитектурном управлении «Военпроект», которое занималось разработкой жилья для Министерства обороны СССР. Здания, которые тагильские проектировщики позаимствовали у «Военпроекта», предназначались «для семей младшего и среднего комсостава Красной армии», а потому жители Красного Камня стали называть их «офицерскими». Название это передавалось из поколения в поколение и живо до сих пор. Правда, нынешние жители квартала № 2-2а чаще называют «офицерскими» дома, стоящие на улице Победы.

Квартал № 2-2а. Дома на ул. Победы (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//jMIRzcK_KjU-kopija.jpg)

Квартал № 2-2а начал строиться в 1948-м (подготовительные работы начались на год раньше), заселение домов происходило по мере сдачи их приёмной комиссии. Новосёлы быстро оценили все преимущества микрорайона: благоустроенные квартиры, удобное расположение объектов соцкультбыта, озеленение внутриквартального пространства.

К сожалению, наряду с достоинствами квартал имел и ряд недостатков. Прежде всего, малую этажность. Когда специалисты «Тагилгражданпроекта» выбирали типовые проекты домов, в городе практически не было строительной техники, позволяющей возводить высотные дома. Строительство предстояло вести вручную, что называется «на лесах», доставляя наверх кирпич и раствор ручными лебёдками, кранами «Пионер» или на носилках, а Минтруд запрещал делать это на этажах выше третьего. Низкая механизация напрямую влияла и на сроки сдачи домов в эксплуатацию. Другой существенный недостаток — малая вместимость «офицерских» домов. Это было обусловлено спецификой работы «Военпроекта», архитекторы которого создавали здания в основном для военных городков. Такие дома были дёшевы в производстве, но не предназначались для размещения большого количества жильцов.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Наличие в микрорайоне сразу четырёх детских дошкольных учреждений и одной школы тоже отрицательно сказалось на благоустройстве внутриквартальных территорий, так как некоторые из них оказались полностью «съедены» усадебными участками детских садов и яслей. Впрочем, этот недостаток был «запланированным»: проектировщики создавали микрорайон, следуя установкам городских властей, которые настойчиво требовали максимально насытить квартал № 2-2а детскими учреждениями и объектами соцкультбыта.

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

В целом же в реалиях того времени первый краснокаменский микрорайон выглядел довольно удачным и соответствовал устаревшей концепции соцгорода, выдвинутой конструктивистами в 1930-х годах. Некоторые недостатки проекта, выявленные уже на стадии строительства, исправлялись в рабочем порядке. А ряд решений, принятых на стадии разработки, и сейчас выглядят довольно мудрыми. В первую очередь это касается транспортной развязки внутри микрорайона — улицы Восточный проезд и переулка, связывающего её с улицей Жуковского, — которая значительно облегчает доступ автотранспорта внутрь квартала.

Надо отметить, что до наших дней сохранились не все дома квартала № 2-2а. Сначала было снесено здание на чётной стороне Восточного проезда, на месте пересечения с улицей Пугачёва (Пархоменко). А в 1990-х был снесён ещё один дом, стоявший между тубдиспансером и школьным двором школы № 42 (ныне — № 75/42).

В последние годы некоторые историки и архитекторы всё чаще говорят о том, что весь квартал № 2-2а следует признать объектом культурного наследия, так как домов, построенных в 1930–1950-е годы в стиле «непарадного сталианса» или «провинциального ампира», с каждым годом остаётся всё меньше и есть опасность того, что этот культурно-исторический пласт может исчезнуть насовсем.



© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»