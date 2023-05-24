«Не надо сдаваться и слушать хейтеров». Как обычный тагильский парень стал популярным фуд-блогером 

33-летний Никита Кравченко из Нижнего Тагила около трёх лет выкладывает в своих соцсетях видеорецепты приготовления блюд под творческим псевдонимом Крава Накормит. Его аудитория в TikTok достигает 850 тысяч подписчиков, на платформе YouTube — 340 тысяч. Тагильчанин рассказал АН «Между строк» свою историю продвижения, а также специально для наших читателей подготовил рецепт аппетитного и простого в приготовлении салата.

Кулинарное видеохобби появилось у мужчины в 2020 году. Именно тогда он стал снимать и выкладывать первые ролики в TikTok. Начинал Никита с простых рецептов, проверки лайфхаков и популярных рецептов из интернета.

«Три года назад младший брат показал мне TikTok и сказал, что это сейчас популярно. Он мне сказал: “Ты же любишь готовить, давай попробуем что-нибудь записать? Я тебя сниму, и опубликуем.” Я подумал: почему бы и нет. Так и появилось у меня это хобби», — сказал блогер.

Многих, наверное, это удивит, но Никита не работает поваром и даже не имеет профессионального кулинарного образования. По его словам, он просто любит готовить, а учился искусству приготовления пищи по роликам на YouTube.

Для того чтобы привлечь новых подписчиков на свой канал, Никита начал работать над улучшением картинки и звука, купил штатив и освоил программы видеомонтажа. После этого аудитория блогера стала резко увеличиваться. В день на платформе TikTok прибавлялось до 5 тысяч человек. Самое популярное видео набрало 46 млн просмотров.

«Первая тысяча подписчиков набиралась где-то полгода, потому что качество съёмки оставляло желать лучшего, картинка дёргалась. Я снимал на простой Samsung за 8 тысяч рублей, а потом моя девушка начала снимать меня на айфон, появился штатив и качество роликов намного улучшилось, число подписчиков приятно прибавлялось», — рассказывает тагильчанин.

Никита заметил, что чем проще видеорецепт и доступнее ингредиенты, тем более популярным становится ролик. Мужчине нравится снимать видео на природе и даче, жарить что-нибудь на углях, готовить в казане и тандыре.

Семья Никиты положительно отнеслась к его новому увлечению. Брат и девушка помогают в съёмке и выступают в роли критиков и дегустаторов, а вот друзья поначалу сомневались в успехе тагильчанина. Но всё изменилось после того, как они увидели, что на этом можно заработать. Блогер признаётся, что иногда доход от рекламы даже больше, чем на его основной работе электромехаником.

«Мои подписчики — такие же простые люди, как и я. Популярным я себя не считаю. На улицах меня узнают, но редко. Может, потому, что я не часто появляюсь в кадре. В основном я снимаю сам себя от первого лица. TikTok не принёс мне ни копейки, монетизации не было. Первые деньги и рекламные контракты я начал получать после того, как завёл и прокачал YouTube-канал. Доход от рекламы каждый месяц разный: от 15 до 50 тысяч рублей, а когда и вообще ничего. Но товары по бартеру присылают частенько, чтобы я снял на них обзор. Например, недавно даже прислали фасадный материал на 64 тонны, чтобы я обшил им дом на даче. Хотя к кулинарной тематике это никакого отношения не имеет», — говорит Никита.

После того как TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России, блогеру пришлось начинать с нуля в других соцсетях. Тагильчанин перешёл YouTube, где за полгода набрал более 330 тысяч подписчиков. По статистике его канал смотрят 50% мужчин и 50% женщин разных возрастов.

Никита считает, что, несмотря на возникшие препятствия, начинающим блогерам не стоит сдаваться и бросать своё хобби, также он советует пропускать мимо ушей негативные комментарии. Если есть желание заработать на своём канале, то не стоит бояться, а лучше создать шаблон сообщения и написать потенциальным рекламодателям. Блогер говорит, что примерно 15% предложений получают положительный отклик.

Специально для читателей АН «Между строк» Крава Накормит подготовил рецепт салата, который состоит из простых ингредиентов, но в итоге получается очень вкусное, сытное и аппетитное блюдо.