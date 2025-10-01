Свердловский областной суд поставил точку в деле жительницы Нижнего Тагила, которая получила более 1 млн рублей в виде пособий на несуществующего ребёнка

Ленинский районный суд Нижнего Тагила в начале июля этого года вынес приговор Христине Христовой, признав её виновной в мошенничестве. В 2021 году она оформила фиктивные документы на ребёнка в ЗАГСе Челябинска с помощью знакомой. Христовой удалось получить свидетельство о рождении, зарегистрировать вымышленного малыша по месту жительства и в течение четырёх лет получать пособия и выплаты на несуществующего ребёнка. Общая сумма похищенных средств составила более 1 млн рублей.

«Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства представил доказательства того, что осуждённая в 2021 году вступила в сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и которое в органах ЗАГС Челябинской области подтвердило факт рождения женщиной ребёнка без посещения медицинского учреждения», — сообщили ранее в прокуратуре Свердловской области.

В суде Христова полностью признала свою вину. За хищение бюджетных средств ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в исправительной колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших, взыскав с Христовой чуть более 975 тысяч рублей.

Адвокат подсудимой обжаловал приговор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, снизил наказание до 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Это решение было принято в связи с полным возмещением ущерба осуждённой, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.