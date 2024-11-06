Тагильчане хотят видеть почётным гражданином Нижнего Тагила садовода-селекционера Кузьму Рудого 

Инициативная группа создала петицию на имя мэра Владислава Пинаева о присвоении в 2025 году садоводу-селекционеру Кузьме Рудому звания «‎Почётный гражданин города Нижний Тагил‎»‎ за бесценный вклад в массовое озеленение города и многолетний труд в области селекции и акклиматизации плодово-ягодных культур. Как рассказал АН «‎Между строк» общественник Иван Подмазов‎, в настоящее время коллективное обращение подписали около 200 человек. Сбор подписей активисты планируют вести до конца ноября текущего года, а в начале декабря хотят передать петицию в администрацию.

«‎Нашей команде хотелось бы собрать порядка одной тысячи подписей. Если коллективы хотят подписать петицию, то можем передать подписные листы, а также любой желающий может подписать коллективное обращение в креативном кластере SAMORO.doc на первом этаже у администратора ежедневно с 09:00 до 19:00. После 19:00 там же на первом этаже у бариста кофейни до 21:00. Помимо Нижнего Тагила, подписи собирают и в Екатеринбурге, в садах Д. И. Казанцева и М. А.Нурова, а также в Свердловской селекционной станции садоводства. Конечно, символичнее было бы это сделать в текущем году, когда исполнилось 150 лет с момента рождения Кузьмы Осиповича, но уже поздно. Поэтому будем держать кулачки и надеяться, чтобы в следующем году это случилось», — рассказал АН «‎Между строк»‎ Иван Подмазов. ‎‎‎‎

Кузьма Рудый

Напомним, молодой преподаватель естественных дисциплин земского училища Кузьма Осипович Рудый, который в свободное время увлекался селекцией садовых культур, заложил сад на бросовых землях в 1899 году. Вместе с селекционером из Екатеринбурга Дмитрием Казанцевым он вывел первый морозостойкий сорт яблок на Урале — «Кордик». Кроме яблонь, Рудый выводил сорта морозостойких груш, слив, вишен, садовых ягод, многолетних цветов. Также он выращивал на своём участке тропические растения. В 1911 году Кузьма Рудый за выдающиеся заслуги в области селекции садовых растений был награждён золотой медалью Министерства земледелия Российской империи.

В ноябре 2023 года тагильчанину Ивану Подмазову пришла идея возродить заброшенный фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской. На территории активисты проводили субботники, освобождая площадку от мусора, бурелома и мелкой поросли. Экологическое мероприятие поддержала и администрация города, предоставив участникам необходимый инвентарь. Мэрия Нижнего Тагила планировала восстановительные работы в саду Кузьмы Рудого при бывшем мэре Сергее Носове в 2018 году. Территория должна была объединиться с парком «Народный» и войти в состав проекта парка «Народный-2». Но на сегодняшний день городские власти отказались от проекта, посчитав, что обустраивать пространство не только затратно, но и нецелесообразно. Благодаря труду активистов, в мае текущего года в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие первого этапа благоустройства фруктового сада Кузьмы Рудого. В память о селекционере активисты высадили голубую ель.