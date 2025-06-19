На пост главы Горноуральского муниципального округа претендуют пять кандидатов

Стали известны фамилии кандидатов, прошедших первый этап конкурса на пост главы муниципального округа Горноуральский (МОГ – бывший Горноуральский городской округ). Согласно информации, размещённой на официальном сайте МОГ, первый этап конкурсного отбора, который состоялся 17 июня, прошли пять человек.

Конкурсная комиссия утвердила список кандидатов, допущенных ко второму этапу. В их числе – директор автомойки Фёдор Трачук, ранее уже претендовавший на пост мэра Нижнего Тагила; заместитель главы администрации МОГ Никита Попов, временно исполняющий полномочия главы МОГ Александр Гудач; заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации МОГ Андрей Паньшин, а также некто Гаёв В. А. По информации АН «Между строк», это экс-депутат гордумы Нижнего Тагила седьмого созыва Владимир Гаёв.

Второй этап конкурса состоится 24 июня.

Напомним, уже бывшему главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.