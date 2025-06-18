В Нижнем Тагиле будут судить организаторов походов, по вине которых школьница упала с 10-метровой высоты

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организаторов походов, по вине которых в 2022 году пострадала школьница.

Напомним, 7 октября 2022 года ученица гимназии № 18 во время школьного похода сорвалась с тарзанки, вследствие чего получила множественные переломы. Отец девочки рассказал, что он не был в курсе поездки с экстремальными аттракционами, организованной вместо школьных занятий.

По версии следствия, 41-летний обвиняемый, в соответствии с договором об оказании услуг, должен был разработать маршрут, предоставить сопровождающих инструкторов и услуги аттракционов «тарзанка» и «верёвочный парк». К организации он привлёк своего 37-летнего знакомого, и вместе они соорудили тарзанку, протянув стальной трос между двух деревьев, но не проверили безопасность тарзанки и не установили защитную систему.

Также обвиняемые в процессе похода не обеспечили школьников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Вследствие несоблюдения мер безопасности у школьницы при спуске развязалась верёвка, обеспечивающая сцепление между страховочной системой и тросом, в результате чего девочка сорвалась с высоты около 10 метров, получив множественные травмы.

Мужчины обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору). Свою вину они не признали. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

В сентябре прошлого года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил на тот момент руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о причинах затягивания расследования уголовного дела и принять меры к его завершению в кратчайшие сроки.