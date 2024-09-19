Председатель Следственного комитета РФ поручил ускорить поиск виновных в травмировании школьницы в Нижнем Тагиле

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о причинах допущенной волокиты по уголовному делу, связанному с травмированием тагильской школьницы, а также принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки.

«К председателю СК России А. И. Бастрыкину через его приёмную “ВКонтакте” обратился житель Свердловской области. Он выражает несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования его 14-летней дочери на территории туристической базы в городе Нижнем Тагиле», — сообщают в информационном центре СК России.

Напомним, 14-летняя учащаяся гимназии № 18 сорвалась с тарзанки на горе Голый Камень, вследствие чего получила многочисленные переломы и проходила длительное лечение. ЧП произошло 7 октября 2022 года во время похода, организованного турклубом «Шагай». Отец пострадавшей девочки рассказал, что в тот день его дочь собиралась на уроки. Он не был в курсе экстремальной поездки, организованной вместо плановых занятий. До сих пор виновные к ответственности так и не привлечены.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.