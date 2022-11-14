В Нижнем Тагиле школьница получила серьёзную травму после падения с тарзанки во время турпохода

В Нижнем Тагиле 14-летняя учащаяся гимназии № 18 получила серьёзные травмы после падения с тарзанки на горе Голый Камень. ЧП произошло 7 октября во время похода, организованного турклубом «Шагай». Отец пострадавшей девочки рассказал Е1, что в тот день его дочь собиралась на уроки. Он не был в курсе экстремальной поездки, организованной вместо плановых занятий.

«Родители большинства учеников не были уведомлены надлежащим образом образовательным учреждением об этом экстремальном походе, который состоялся в учебный день. Самое парадоксальное, что на следующий день после ЧП туда же, на гору Голый Камень, отправился класс другой тагильской школы», — рассказал отец девочки.

Школьницу госпитализировали в детскую травматологию Екатеринбурга, так как в Нижнем Тагиле не нашлось специалиста, сообщили в «Урал Мэш». Сейчас девочка вернулась домой и находится на дистанционном обучении.

В прокуратуре Свердловской области АН «Между строк» сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«По имеющейся информации, 7 октября 2022 года учащиеся гимназии № 18 Нижнего Тагила находились в туристическом походе на горе Голый Камень. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства при организации мероприятий с несовершеннолетними. После поступления информации из учреждения здравоохранения прокуратура внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила об устранении нарушений федерального законодательства», — уточнили в прокуратуре Свердловской области.