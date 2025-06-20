В Нижнем Тагиле трём мужчинам грозит срок за покупку больничного

В Нижнем Тагиле трое мужчин предстанут перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Первый обвиняется в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), а двое других — в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Согласно данным следствия, летом 2023 года 53-летнему тагильчанину понадобился больничный, чтобы по уважительной причине долго не посещать работу. Он обратился за помощью к 47-летнему знакомому, который согласился помочь и привлёк к этому делу третьего 40-летнего обвиняемого, обладающего знанием о способах оформления, продления и закрытия таких документов без законных оснований.

В дальнейшем фигуранты передали значительную сумму денег в качестве взятки за получение подложного листка нетрудоспособности, благодаря чему 53-летний обвиняемый был временно освобождён от работы на 2 месяца.

«Противоправная деятельность указанных лиц выявлена и пресечена в результате проведённых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, к уголовной ответственности был привлечён также и медицинский работник, причастный к оформлению подложного “больничного”. Уголовное дело в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам расследования уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции данных статей предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет.