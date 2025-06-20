В СИЗО-3 Нижнего Тагила пытались пронести гашиш в черносливе (ВИДЕО)

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, 18 июня в ходе реализации оперативной информации в комнате свиданий и передач СИЗО-3 в Нижнем Тагиле при вскрытии посылки, адресованной осуждённому за кражу и грабёж, было обнаружено и изъято четыре серых свёртка, обмотанных полиэтиленом, с неизвестным веществом. Свёртки были спрятаны в черносливе. Экспертиза показала, что в посылке находился гашиш весом чуть более 1 грамма.

Уточняется, что посылка была от жителя Нижнего Тагила. Информация передана в МУ МВД «Нижнетагильское».