В Нижнем Тагиле водолаз спас пьяного мужчину из пруда

В прошедшую среду, 18 июня, около 19:00 спасателям МБУ «Центр защиты населения» поступило сообщение о тонущем человеке в Тагильском пруду.

Дежурный водолаз, оперативно прибывший на место происшествия, обнаружил тонущего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Сначала спасатель попытался помочь ему выплыть с помощью спасательного круга, но мужчина находился уже без сил и не мог сделать это самостоятельно. Тогда водолаз принял решение прыгать в воду и спасать тонущего собственноручно.

После спасения мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.