На мусорном полигоне в Нижнем Тагиле нашли радиоактивные биологические отходы

В ночь на 17 июня от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о превышении радиации в одном из автомобилей, проходившем проверку на полигоне ТБО.

Как оказалось, автомобиль КамАЗ, принадлежащий регоператору «Рифей», доставлял бытовые отходы на полигон на Кушвинском тракте, 16. При прохождении через рамки дозиметрического контроля был обнаружен повышенный радиационный фон, вследствие чего поступило обращение начальнику отдела надзора по радиационной гигиене Роспотребнадзора.

Утром 17 июня на место выехала химико-радиометрическая лаборатория. В ходе проверки в мусоре были обнаружены остатки медицинских препаратов для радиотерапии. Как они туда попали — неизвестно. В связи с инцидентом проводится проверка.

Сейчас радиоактивные препараты изолированы на отдельной площадке полигона и угрозы не представляют, период их полураспада — 10 дней. В дальнейшем будет произведён повторный замер Роспотребнадзором и заключён договор с «Росатом» на утилизацию.