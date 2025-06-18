Тагильские садоводы остались без электричества из-за долгов

Садовое товарищество «Шахтостроитель» в Нижнем Тагиле осталось без электричества из-за долга более чем 650 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании», ресурсоснабжающая организация неоднократно направляла в адрес садового товарищества претензии о погашении долга. Однако требование гарантирующего поставщика было проигнорировано. Тогда неплательщику направили уведомление о предстоящем отключении электричества. На этой неделе садоводы остались без света.

В аналогичной ситуации рискуют оказаться и другие садовые товарищества. Так, СНТ «Автомобилист-2» задолжало 508 тысяч рублей, ПДК «Тихая дача» — 128 тысяч рублей, СНТСН «Нива» — 96 тысяч рублей. В общей сложности садоводы не оплатили счета на сумму 1,2 млн рублей.

В НТЭСК отмечают, что ограничение электроснабжения — вынужденная мера. Компания старается идти навстречу абонентам, а по крупным неплательщикам вопрос погашения долга рассматривается в индивидуальном порядке.

«Денежные средства взыскиваются в судебном порядке, должникам придётся оплатить пени, судебные издержки и госпошлину, которая для юридических лиц исчисляется в процентах и зависит от суммы иска. При отключении электроснабжения на плечи нарушителя платежной дисциплины ложатся расходы по оплате возобновления услуги», — рассказали в отделе по работе с дебиторской задолженностью НТЭСК.

Единственным способом избежать негативных последствий является своевременная и полная оплата счетов за электроснабжение.