«Долина коз» — яркий пример семейного фермерского хозяйства

В живописной деревне Паршина на юге Свердловской области, окружённой лесами и полями, есть уникальная семейная ферма по производству сыра «Долина коз». Бизнес Оксаны и Максима Мараковых — это вдохновляющая история о том, как любовь к природе, животным и натуральным продуктам может стать успешным делом всей жизни. Начав буквально с десятка коз, они смогли создать не только высококачественный продукт, но и уникальное семейное дело, в которое вложили свою душу.

В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы побывали в уральской глубинке и посмотрели своими глазами, как делаются настоящие русские сыры.

«Мы с женой занимаемся производством сыра в нашем деревенском доме. Изначально идея сыроварни “Долина коз” принадлежала известному в Екатеринбурге юристу Светлане Корабель, но мы её выкупили в 2022 году. Нам рассказали и показали, как на самом деле производится сыр, и мы начали производство собственной продукции», — рассказал сыровар Максим Мараков.

Сейчас на ферме живут 70 коз, каждая из которых получает должный уход, внимание и любовь. Козы гуляют в просторном загоне на свежем воздухе, что делает их молоко особенно вкусным и насыщенным полезными веществами.

Сбор молока на ферме «Долина коз» осуществляется специальными аппаратами. Оксана и Максим уделяют этому процессу большое внимание, ведь именно от качества молока зависит будущий вкус сыра. Они проводят утренние и вечерние дойки, заботясь о том, чтобы каждая коза чувствовала себя комфортно.

Производственный процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен для достижения идеального результата.

«Первый этап — это пастеризация молока. Обработав молоко, мы заботимся о том, чтобы сохранить все полезные вещества, включая бактерии, отвечающие за вкус и текстуру сыра. Затем добавляются специальные закваски и фермент. После этого начинается этап коагуляции, где молоко превращается в творожную массу», — поделился с редакцией АН «Между строк» деревенский сыровар.

Далее следует разделение сыворотки и колье. Получившуюся массу обрабатывают, чтобы сформировать сырные головки. В этот момент начинается осаждение и прессование, что придаёт сыру нужную текстуру. В зависимости от сорта сыра, процесс может различаться, ведь здесь производят как мягкие, так и твёрдые сыры.

После формирования головок сыра их отправляют в специальные помещения для созревания. Здесь внимание уделяется температуре и влажности, которые играют ключевую роль в развитии аромата и вкуса. Каждый сорт сыра проходит собственный цикл созревания: от нескольких недель для мягких сыров до нескольких месяцев для более зрелых сортов.

«Мы регулярно проверяем прогресс, следя за изменениями во вкусе и текстуре. Проводим эксперименты с различными специями и добавками, чтобы создавать уникальные сорта сыра, которые не оставляют равнодушными любителей сыров. Наша сыроварня производит как классические сыры, так и уникальные экспериментальные варианты с добавлением различных трав, орехов и пряностей», — уточнил Максим Мараков.

Все сыры производятся исключительно из козьего молока, без использования химических веществ, что делает их экологически чистыми.

«Раньше часто говорили детям, чтобы они пили молоко, и тогда будут здоровы. Сыр — это и есть молоко, но очень концентрированное. Сыр — про пользу и про здоровье. А самое главное — это вкусно и экологически чисто», — отмечает сыровар.

Оксана и Максим часто проводят экскурсии в своём хозяйстве, где делятся рецептами, секретами производства и, конечно же, с радостью угощают гостей своими сырными деликатесами.

Благодаря усилиям Оксаны и Максима, жители Свердловской области и далеко за её пределами могут наслаждаться действительно качественным сыром, который привносит в жизнь кусочек природы и семейного тепла.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».