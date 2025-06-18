Тагильчанина подозревают в убийстве и расчленении своего знакомого

В Нижнем Тагиле местный житель подозревается в убийстве и расчленении человека. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По версии следствия, 51-летний мужчина поссорился со своим знакомым, и в ходе конфликта ударил его ножом. От полученных ранений приятель скончался на месте. В попытке скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело и сбросил его в водоём. Следственные действия продолжаются.

По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила, мужчина останется под стражей до 15 августа этого года. Постановление суда в законную силу не вступило.