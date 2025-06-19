Тагильчанин приговорён к исправительным работам на семь месяцев за отказ платить алименты

В Тагилстроевском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Свердловской области начато исполнительное производство по взысканию алиментов с отца в размере 25% от всех видов заработка и других доходов.

Несмотря на то, что мужчина знал о решении суда и исполнительном производстве, он без уважительных причин не выплачивал алименты. В связи с этим нарушитель был привлечён к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), с назначением обязательных работ, которые он так и не отбывал.

«Отец умышленно, в нарушение решения суда, уклонялся от выплаты алиментов, находясь в трудоспособном возрасте, имея реальную возможность трудоустроиться, но мер к трудоустройству не предпринимал, задолженность по алиментам не погашал», — сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Его действия квалифицируются по статье 157 УК РФ как неоднократная неуплата средств на содержание ребёнка без уважительных причин. Суд назначил мужчине семь месяцев исправительных работ с удержанием алиментов из заработной платы.