Депутаты ЗакСо раскритиковали переход автомобилей екатеринбургской станции скорой помощи на аутсорсинг. В пример привели опыт Нижнего Тагила

На очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты и чиновники от регионального Минздрава обсудили вопрос перевода автопарка скорой помощи Екатеринбурга на аутсорсинг вслед за Нижним Тагилом.

По мнению заместителя министра здравоохранения Свердловской области Светланы Филипповой, перевод автопарка скорой медицинской помощи Нижнего Тагила положительно сказался на количестве принятых вызовов и скорости доезда бригад СМП к пациентам.

«Поскольку организация, осуществляющая транспортные услуги, не является государственной, она не обязана покупать запчасти для машин по самым дешёвым ценам, проводя аукционы. Частная организация может купить их быстрее, и эти запчасти будут лучше. Удивительным образом оказалось, по опыту Нижнего Тагила, что машины ломаются меньше. Наверное, потому что у них другие запчасти, и собственник волен следить за ними таким образом, чтобы они всегда были в строю», — сказала Светлана Филиппова.

Однако представители Законодательного собрания Свердловской области скептически отнеслись к словам чиновницы. Председатель Людмила Бабушкина напомнила о том, что государственные закупки тщательно проверяются, а сотрудники, занимающиеся ими, заинтересованы в том, чтобы всё было качественно.

Депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев указал на стоимость перевода автопарка на аутсорсинг, а также на потерю льгот фактическими работниками скорой помощи.

«Вы Нижний Тагил так восхваляете, сижу и радуюсь. А вы мне можете ответить: сколько бюджетных денег было затрачено на переход на аутсорсинг? Если не можете, справочку дадите. И ещё, где вы видели такого аутсорсера, чтобы он свои деньги из кармана вытаскивал, запчасти дорогие покупал? Вы, наверное, забыли, какая забастовка была в Перми против перехода. В Екатеринбурге, под угрозой забастовки, не стали переходить. Все рабочие льготы потеряли. Что вы тут нахваливаете? Затраты возрастают непомерно», — высказался депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года Общероссийский народный фронт попросил прокуратуру проверить контракт, заключённый скорой помощью Нижнего Тагила с компанией «РТ-Социальная сфера» на 1 млрд рублей в связи с вопросами к законности проведения торгов, а также обоснованности стоимости контракта.

Кроме того, на заседании обсуждался вопрос задержек по времени доезда СМП, связанный с нехваткой бригад и удалённостью некоторых населённых пунктов от станций скорой помощи. Светлана Филиппова заявила, что уже в этом году планируется создание единой диспетчерской службы Свердловской области с целью перераспределения вызовов пациентов между станциями скорой помощи разных округов для рационального распределения бригад.

«Например, если машина из одного района уехала транспортировать пациента, то следующему вызову придётся долго ждать. А в соседнем городе есть свободная машина, но она подчиняется другому лечебному учреждению. Планируется ещё до конца этого года организация единой диспетчерской службы и разделения службы скорой медицинской помощи на такие округа, чтобы охватить всех, кому нужна скорая помощь», — рассказала замминистра.