Общероссийский народный фронт просит прокуратуру проверить контракт станции скорой помощи Нижнего Тагила на 1 миллиард рублей 

Свердловский филиал Общероссийского народного фронта попросил прокуратуру проверить миллиардный контракт между нижнетагильской станцией скорой помощи и компанией «РТ-Социальная сфера».

«Наши эксперты проанализировали информацию из открытых источников и выявили ряд предположительных нарушений в сфере госзакупок на услуги скорой медицинской помощи, на оказание услуг по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой медицинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации, на сумму почти полтора миллиарда рублей», — пишет в своих соцсетях руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Вадим Савин.

Заключённый контракт предполагает предоставление услуг по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой медицинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе медицинской эвакуации. По информации, представленной в отчётах, фирма-поставщик исполняет свои обязанности в полном объёме.

Общероссийский народный фронт выразил опасения по поводу потенциальных нарушений в ходе торгов и обоснованности цен на услуги и автомобили. По мнению Вадима Савина, стоимость услуг завышена, сумма контракта слишком велика, а тендер лишь часть «схемы».

«Так, наши эксперты считают: участником и получателем бюджетных средств является ООО, которое зарегистрировано 07.02.2019, с уставным капиталом 100 000 рублей. 16 декабря 2020 года организация подаётся на тендер на закупку автомобилей скорой медицинской помощи и успешно его выигрывает. Условия выигрыша тендера состоят в том, что у организации, подающейся на участие в тендере, должен быть собственный автопарк автомобилей скорой медицинской помощи, но на тот момент у ООО требуемого автопарка не имелось. За автопарк организации были приняты купленные в этом же тендере автомобили, денежные средства на приобретение были получены у Минздрава Свердловской области <…> Иными словами, из указанной “схемы” усматривается, что Министерство здравоохранения Свердловской области купило автомобили скорой медицинской помощи для ООО за бюджетный счёт, а далее благодаря этим же автомобилям отдало миллиардный государственный контракт на перевозку заболевших граждан, осваивая бюджетные деньги, этому же ООО», — пишет Вадим Савин.

Общероссийский народный фронт направил обращение прокурору Свердловской области и в другие надзорные органы с просьбой оценить законность этих торгов и обоснованность отказов в помощи жителям второго по величине города региона. О жалобах на отказ в оказании помощи лидер ОНФ написал в своих соцсетях.

«Недопустимо, чтобы миллиарды тратились, а жители Тагила страдали от некачественных услуг скорой помощи, о которых они пишут президенту. Тагильчане звонят в скорую, а им отвечают, что “часы выездов” закончились, поэтому к ним скорая помощь не поедет», — пишет общественник.

Опрошенные АН «Между строк» сотрудники станции скорой помощи опровергли информацию о «часах выезда», утверждая, что работают круглосуточно, принимая все вызовы, а ограничения относятся только к неотложной помощи поликлиник. Кроме того, высокая стоимость услуг «РТ-Социальная сфера» по сравнению с другими городами может быть связана с особенностями обеспечения специализированным автопарком.

«Замена специализированных авто происходит каждые три года. Машины после того, как отслужили свой срок, не обязательно, но могут уходить в другие города», — рассказала АН «Между строк» и.о. главного врача ГБУЗ СО ГС СМП Нижнего Тагила Инна Снигирёва.

Напомним, автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года были переданы на аутсорсинг частной компании. Начальная цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана была с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных плюс 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. По условиям контракта подрядчик должен полностью заменить все автомобили на подстанциях, а освободившийся спецтранспорт передать нуждающимся муниципалитетам и медучреждениям.

Новый тендер прошёл в 2023 году, его выиграла та же компания, с которой ранее был заключён контракт, — «РТ-Социальная сфера». Согласно техническому заданию, бригады скорой помощи за всё время откатают около 790 тысяч машино-часов. Час работы машины в 2024 году оценили в 1190 рублей, в 2025-м — в 1273 рубля, в 2026-м — в 1362 рубля.