«Какая разница, кто платит деньги?» Водители неотложки из Самары рассказали, как им работается в «РТ-Социальная сфера», которая собирается взять на аутсорсинг автопарк скорой помощи в Нижнем Тагиле

26 ноября заканчивается приём заявок на тендер по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг. Начальная цена закупки составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. Уточняется, что автомобили должны быть предоставлены вместе с водительским составом (не менее 4 человек на автомобиль) соответствующей квалификации. Согласно инструкции, водитель также обязан будет вместе с фельдшером и под его руководством осуществлять переноску, погрузку и разгрузку больных и пострадавших при транспортировке.

Одним из основных претендентов на победу в конкурсе называют ООО «РТ-Социальная сфера».

Что известно об «РТ-Социальная сфера»

Компания «РТ-Социальная сфера» (ранее — «РТ-Скорая помощь») была образована в декабре 2018 года по инициативе госкорпорации «Ростех» и АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» в форме частно-государственного партнёрства. Из открытых источников известно, что генеральным директором с 10 ноября 2020 года назначен Владислав Лихачёв, являющийся учредителем ООО «Современные цифровые решения» и ООО «Геотрексервис». 40% уставного капитала «РТ-Социальная сфера» владеет предпринимательница Светлана Старшинова. У женщины также есть ИП и компания, которые осуществляют деятельность в области спорта. Долю в 33,4% в «РТ-Социальная сфера» имеет акционерное общество «Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения”», которое принадлежит госкорпорации «Ростех». Кроме того, в числе учредителей Александр Засорин (16,6%, также у него есть бизнес по продаже книг и журналов) и Дмитрий Шейман (10%). Последний владеет компанией по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также организацией в области телевизионного вещания.

«РТ-Социальная сфера» в Самаре

В середине декабря 2019 года самарские водители скорой помощи открыто выступили против перехода в частные руки. Как и в Нижнем Тагиле, сотрудники считали, что переход скорой помощи на аутсорсинг может негативно отразиться на качестве работы самой службы и их материальном благосостоянии. В качестве доказательства они приводили опыт других регионов. По их словам, в Перми водителей скорых обязали оформить себя как ИП и пообещали ежемесячно компенсировать все расходы. Но через 3 месяца работы на таких условиях им перестали платить. Водители несколько раз устраивали митинги, одиночные пикеты, обращались во все инстанции, включая администрацию президента, но их голоса не были услышаны.

Протест водителей самарской скорой помощи против передачи службы в частные руки Протест водителей самарской скорой помощи против передачи службы в частные руки Протест водителей самарской скорой помощи против передачи службы в частные руки Протест водителей самарской скорой помощи против передачи службы в частные руки

В феврале 2020 года «РТ-Социальная сфера» заключила трёхлетний контракт со станцией скорой помощи в Самаре на предоставление медучреждению 61 нового оборудованного автомобиля с водителями. Компания стала единственным участником торгов на сумму 938 млн рублей.

В конце февраля Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и тогда ещё ООО «РТ-Скорая помощь» подписали соглашение, закрепляющее обязательства сторон по сохранению действующих условий трудовых отношений для работников скорой и о сохранении всех льгот и увеличении оклада.

Водитель скорой помощи в Самаре Максим Арсентьев рассказал АН «Между строк», как прошла реформа на его подстанции. По словам мужчины, около 70% прежнего водительского состава перешли работать в новую компанию. При этом никаких ограничений по возрасту в «РТ-Социальная сфера» не ставили.

«Сначала, да, тоже воевали против аутсорсинга, всё-таки работать на государство как-то надёжнее, порядка больше, льготы опять же гарантированы. Ещё до подписания договора с “Ростехом” у нас было пару встреч с ними, нас там заверили, что как мы работали, так и будем работать. Останутся все льготы, стаж, надбавки и так далее. Единственное, что поменяется, — это автомобили и вывеска. И вот у нас уже повысился оклад. Был 10 000 рублей, стал 10 700 рублей. Грубо говоря, сейчас у нас водитель с первым классом, со стажем, как у меня, с одной-двумя подработками получает порядка 35–37 тысяч рублей. Это примерно на 5000 больше, чем было ранее. Зарплату платят вовремя, “ковидные”доплаты, больничные, те же отпуска по 35 дней остались, “Газели Луидор” новые выдали с полным набором оборудования, униформу летнюю и зимнюю дали», — говорит самарец.

По словам Арсентьева, единственным спорным моментом за полгода работы в «РТ-Социальная сфера» стал установленный расход топлива. Компания выставила летнюю норму в 17,5 литра на 100 км, а зимнюю — 18,7 литра на 100 км. По мнению самарских водителей, эти нормы немного занижены по сравнению с реальным расходом.



Максим Арсентьев



«Если в Нижнем Тагиле тоже будет ”РТ-Социальная сфера”, то страшного ничего в этом нет, я считаю, — говорит Максим. — По большому счёту, какая разница, кто платит деньги. За эти полгода у нас финансовых претензий к компании нет. Работаем также по графику, есть подработки, ночные смены, всё оплачивается как положено».

В марте 2020 года «РТ-Скорая помощь» стала единственным участником и победителем аналогичного тендера в Новокузнецке. Пятилетний контракт обойдётся местным властям в 878 млн рублей.

Насколько выгодно и рискованно отдавать автопарк скорой помощи на аутсорсинг?

Власти уверяют, что перевод автопарка скорой помощи на аутсорсинг позволит за счёт частных капиталовложений значительно его обновить. По условиям контракта подрядчик должен полностью заменить все автомобили на подстанциях, а освободившийся спецтранспорт передать нуждающимся муниципалитетам и медучреждениям.

Но, как показывает практика, у такой схемы есть и подводные камни. Так, например, в непростой ситуации оказалась станция скорой помощи в Кирове после года сотрудничества с ООО «Эффективная система здравоохранения». Это произошло на фоне угроз забастовки водителей, числившихся в штате компании, которые заявляли о задержках с выплатами зарплаты.

Второй причиной отказа от услуг частника стала экономическая составляющая. Экономисты кировского Минздрава посчитали, что содержать собственный парк автомобилей примерно в 1,5 раза дешевле, чем отдавать это на откуп частным предприятиям.

АН «Между строк» сделало официальный запрос в пресс-службу госкорпорации «Ростех». Мы попросили ответить на вопросы, связанные с формированием нового водительского состава, процессом передачи автопарка, сохранением льгот водителям и т. д. Но в ответе нам лишь сообщили, что «РТ-Скорая помощь» «планирует принять участие в конкурсе на оказание услуг (аутсорсинг автопарка скорой медицинской помощи) в регионе».