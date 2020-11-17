Губернатор Куйвашев объяснил причину передачи скорой помощи на аутсорсинг

Передача части подстанций скорой помощи в Свердловской области на аутсорсинг необходима для более эффективной работы бригад, заявил сегодня на заседании Заксобрания глава региона Евгений Куйвашев.

«Мы говорим об эффективности, об обновлении парка, мы не говорим о сокращении людей, мы говорим об увеличении зарплат. Чтобы эффективно работать — нужны реформы. Это не вопрос аутсорсинга, а вопрос более эффективного подхода и использования привлечённых ресурсов. Сейчас скорая ахризагружена. Она нуждается в увеличении парка, улучшении. Сегодня весь мир идёт по этому пути. Почему мы будем оставаться в каменном веке?» — цитирует «Коммерсантъ Екатеринбург» слова губернатора.

Куйвашев также отметил, что после прихода аутсорсера главврачам не придётся самостоятельно заниматься немедицинскими вопросами, например ремонтом автомобилей.