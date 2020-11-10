«Вы можете самостоятельно начать поиск работы». 157 сотрудникам скорой помощи Нижнего Тагила вручили уведомления о сокращении

Накануне водителям и механикам нижнетагильской скорой помощи вручили уведомление о сокращении в связи с переходом автопарка службы в частные руки. Как рассказали АН «Между строк» сотрудники одной из подстанций, согласно условиям документа, новое место работы им предстоит искать самостоятельно.

«Нас уведомили, что мы идём под сокращение и пока вакантных мест нет. Сказали, что частник, может быть, предложит вам работу, а может и нет. Такие уведомления получили 157 человек, среди которых люди пенсионного и предпенсионного возраста. Насколько мы знаем, торги ещё не прошли, а нам уже сказали, кто будет новый хозяин. Эти люди из “Ростеха” (АО «РТ-Скорая помощь». — Прим. ред.). Они нам сразу сказали, что возьмут этот тендер», — говорят водители.

В уведомлении указано, что попадающим под сокращение сотрудникам предлагается «самостоятельно начать поиск работы или обратиться в службу занятости».

Сотрудники ещё раз написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и региональному министру здравоохранения с просьбой не отдавать медицину в частные руки.