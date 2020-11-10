«Вы можете самостоятельно начать поиск работы». 157 сотрудникам скорой помощи Нижнего Тагила вручили уведомления о сокращении

Накануне водителям и механикам нижнетагильской скорой помощи вручили уведомление о сокращении в связи с переходом автопарка службы в частные руки. Как рассказали АН «Между строк» сотрудники одной из подстанций, согласно условиям документа, новое место работы им предстоит искать самостоятельно.
«Нас уведомили, что мы идём под сокращение и пока вакантных мест нет. Сказали, что частник, может быть, предложит вам работу, а может и нет. Такие уведомления получили 157 человек, среди которых люди пенсионного и предпенсионного возраста. Насколько мы знаем, торги ещё не прошли, а нам уже сказали, кто будет новый хозяин. Эти люди из “Ростеха” (АО «РТ-Скорая помощь». — Прим. ред.). Они нам сразу сказали, что возьмут этот тендер», — говорят водители.
В уведомлении указано, что попадающим под сокращение сотрудникам предлагается «самостоятельно начать поиск работы или обратиться в службу занятости».
Сотрудники ещё раз написали обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и региональному министру здравоохранения с просьбой не отдавать медицину в частные руки.
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Начальная цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Считается, что за тендер, кроме структур «Ростеха», могут побороться пермская «Феникс-Логистика» бизнесмена Евгения Фридмана, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.
- Депутат Госдумы Алексей Балыбердин негативно отозвался о решении Минздрава передать скорую в частные руки без доработки соответствующих проектов и в такое сложное для медицины время.
- Также на 3 года планируется отдать на аутсорс автопарк скорой помощи Первоуральска и Каменска-Уральского.