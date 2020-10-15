Скорую помощь Нижнего Тагила готовятся отдать частным компаниям. Медики и водители бьют тревогу

Городская станция скорой помощи Нижнего Тагила выставила на сайте госзакупок запрос котировок на оказание услуг по транспортировке пациентов. Согласно техзаданию, контракт с потенциальным подрядчиком планируется заключить на три года. В 2021 году поставщик должен будет предоставить услугу в объёме 240 480 машино-часов и ещё по 262 800 машино-часов в 2022 и 2023 году. При этом уточняется, что спецавтомобили должны предоставляться вместе с водителями.

Как пояснил АН «Между строк» пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, окончательное решение о переводе тагильской скорой помощи на аутсорсинг ещё не принято.

«Сейчас для данной медицинской организации актуальным является вопрос обновление автопарка, — говорят в ведомстве. – Поэтому изучаются все возможные варианты, в том числе и пополнение автопарка за счёт аутсорсинга. Окончательного решения не принято, пока изучается рынок, узнаём, сколько это услуга будет стоить. Рассматриваются и другие варианты. В настоящее время в Екатеринбурге несколько подстанций работают на аутсорсинге. Возможен вариант, когда подрядчик будет предоставлять только автомобили без водителей. Автопарк скорой помощи же может пополняться из нескольких источников. Есть федеральные программы, областные, а есть возможность пополнения за счёт передачи на аутсорсинг. Ещё раз повторю, рассматриваются все варианты и окончательного решения не принято».

Напомним, с лета 2019 года автомобильный парк скорой помощи в Нижнем Тагиле планируется к переводу на аутсорсинг частной компании. Считается, что за тендер, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», могут побороться пермская «Феникс-Логистика» бизнесмена Евгения Фридмана, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к возможным изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка наоборот, вырастет.

«Заменить разом 140 водителей у них не получится, мы же не на маршрутке работаем. У нас всё же медицинская спецподготовка. Моё личное мнение, что ничего хорошего из этого не получится. Достаточно почитать в интернете об аналогичном опыте в других регионах», — рассказал ранее один из водителей.

В конце декабря 2019 года коллектив скорой помощи Нижнего Тагила направил губернатору Свердловской области обращение (есть в распоряжении редакции) с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить передачи автопарка в частные руки.