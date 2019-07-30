Минздрав Свердловской области планирует отдать скорую помощь в частные руки

Министерство здравоохранения Свердловской области обсуждает возможный перевод на аутсорсинг системы скорой помощи, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на замминистра ведомства Екатерину Есину. По словам чиновницы, ещё в феврале 2019 года областное правительство заключило соглашение о намерениях с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в социальную сферу».

«Основное направление соглашения — взаимная заинтересованность в обновлении автопарка скорой медицинской помощи с развитием инновационных медицинских технологий, включая системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов», — пояснила Есина.

Председатель комитета ЗакСО по соцполитике Вячеслав Погудин на вопрос журналиста издания ответил, что знаком с инициативой областного Миздрава, но предположил, что внедрять нововведение будут, скорее всего, постепенно.

«Думаю, что вначале опыт будет ограничен каким-то пилотным объёмом городов для того, чтобы изучить его на практике, ощутить, что система работы скорой выиграет, а не проиграет, — заявил он корреспонденту “ФедералПресс”. — Я думаю, будут отрабатываться особые условия, вряд ли это будет без каких-то определённых гарантий, условий, предупреждающих различные нюансы, отдано просто на конкурсной основе любому подрядчику».

Также депутат напомнил, что в Нижнем Тагиле в своё время автопарк скорой помощи был выделен в отдельное предприятие, которое тем не менее осталось в муниципальной собственности.

С резкой критикой новой политики Минздрава высказался ещё один депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Я бы в этой ситуации отказался. Я не верю, что частник способен именно эту функцию осуществлять. Она достаточно специфична, она на грани, где не надо экономить ни средства, ни силы, где надо во главу угла ставить здоровье людей. Дороже потом заплатить придётся, восстанавливая здоровье людей», — заявил народный избранник.

По информации «ФедералПресс», за право взять на аутсорсинг автомобильный парк свердловской скорой помощи, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», будут бороться пермский бизнесмен Евгений Фридман, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Программа передачи транспортных услуг скорой медицинской помощи на аутсорсинг была впервые внедрена в 2008 году в Пермском крае, но активное развитие получила в 2012–2013 годах. Считается, что за счёт частных инвестиций автопарк скорой помощи существенно обновится, а региональные бюджеты получат значительную экономию средств.