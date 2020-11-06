Депутат Госдумы Алексей Балыбердин высказался против передачи скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг частным компаниям

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин прокомментировал передачу автомобилей скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа на аутсорсинг частным компаниям. Соответствующий конкурс уже размещён на сайте госзакупок. Областные власти ищут компанию, которая за 651,4 млн рублей предоставит 33 новых спецавтомобиля вместе с водительским составом и возьмёт на себя техобслуживание, ремонт и работу с ГИБДД. При этом до сих пор до конца неясно, каким именно образом будет осуществляться взаимодействие между руководством и сотрудниками станций скорой помощи, Минздравом и компанией-оператором.

«Если автомобили скорой помощи хотят отправить на аутсорсинг, как и раньше, с сырым, недоработанным предложением, то я, конечно, не могу поддержать эту инициативу. Сейчас возникает много вопросов о том, как будет организована работа. И если, с одной стороны, я понимаю, что лезть в работу Минздрава не стоит, то с другой — считаю, что любая инициатива, нововведение, дело должно быть направлено на благо людей. Нужно разбираться. Поэтому сейчас посмотрим, как пройдёт конкурс, а дальше уже будем смотреть по ситуации. Вообще всё это, конечно, очень не вовремя с учётом того, что сейчас нужно бороться с коронавирусом», — рассказал АН «Между строк» Алексей Балыбердин, который на днях пообщался с сотрудниками тагильской скорой и подарил им два термопота.

Отметим, персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно относится к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.