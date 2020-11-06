Скорую помощь Нижнего Тагила на 3 года отдадут частным компаниям

Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа на 3 года будут переданы на аутсорсинг частным компаниям. Соответствующий конкурс размещён на сайте госзакупок. Начальная цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов. Уточняется, что автомобили должны быть предоставлены вместе с водительским составом (не менее 4 человек на автомобиль) соответствующей квалификации. Согласно инструкции, водитель также обязан будет вместе с фельдшером и под его руководством осуществлять переноску, погрузку и разгрузку больных и пострадавших при транспортировке. Приём заявок продлится до 26 ноября.

Напомним, с лета 2019 года автомобильный парк скорой помощи в Нижнем Тагиле планируется к переводу на аутсорсинг частной компании. Считается, что за тендер, кроме подконтрольного «Ростеху» «Агентства инвестиций в социальную сферу», могут побороться пермская «Феникс-Логистика» бизнесмена Евгения Фридмана, который является самым опытным игроком на данном рынке, и сын топ-менеджера «Газпром нефти» Владислава Барышникова Данил со своей компанией «Эффективная система здравоохранения».

Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.

Также на 3 года планируется отдать автопарк скорой помощи Первоуральска и Каменска-Уральского.