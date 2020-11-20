«Это огромная проблема». После передачи скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг её автомобили раздадут местным поликлиникам и больницам

После передачи скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг частным компаниям её автомобили, укомплектованные медицинским оборудованием, планируется передать городским больницам и поликлиникам. Сегодня тагильские медучреждения испытывают острую нехватку транспортных средств. Из-за этого врачей-терапевтов подвозят до пациентов волонтёры, а скорая помощь вынуждена выполнять функции такси вместо того, чтобы ездить на вызовы и спасать жизни. Особенно тяжело бригадам работать сейчас, в пандемию коронавируса. Об этом главный врач скорой медицинской помощи Нижнего Тагила рассказал 20 ноября депутатам думской комиссии по соцполитике.

«Ни лечебные учреждения, ни поликлиники не имеют нужный транспорт. Сегодня на территории четвёртой городской больницы есть вертолётная площадка. До корпуса буквально 50 метров. Чтобы транспортировать больного от вертолёта в приёмный покой или из отделения до вертолёта, мы посылаем туда бригаду скорой медицинской помощи. У них самих нет машин с носилками, переносным кислородным оборудованием. Нам приходится отвлекать реанимационную бригаду, хорошую бригаду, которая может спасать людей, на такое, извините, безобразие. Мы возим из приёмных покоев на КТ, на МРТ, потому что нет транспорта. Возим с переломом шейки бедра больных в Екатеринбург, где вообще не нужно никакое медицинское сопровождение. Работаем фактически как медицинское такси. Это огромная проблема», — отметил Сергей Безбородов.

Ранее сообщалось, что самые старые автомобили спишут, пригодные к работе передадут другим городам. Сама станция скорой помощи получит после передачи автопарка на аутсорсинг 33 новые машины 2020 года выпуска со всем необходимым медицинским оборудованием. Всех водителей планируется уволить, а после трудоустроить в новую организацию.

Конкурс по определению компании для передачи скорой помощи на аутсорсинг за 651,4 млн рублей уже разыгрывается. Сотрудники учреждения опасаются, что в результате реформы часть людей могут не трудоустроить, а условия работы и зарплата ухудшатся. Сейчас заработная плата водителей, по их же словам, составляет от 22 до 60 тысяч рублей. На заседании думской комиссии по соцполитике водители, работающие на автомобилях скорой, поделились своими опасениями.

«У меня стаж работы 15 лет, и я имею представление о работе в скорой помощи, — отметил водитель Александр Краснояров. — Сегодня коллектив водителей, слесарей и обслуживающего персонала категорически против [реформы]. Никто не против прихода нового собственника, но трудовой договор будет изначально написан на его условиях. За нами останется только право подписать его либо идти на улицу. Сейчас у нас действует также коллективный договор, который мы вместе с Сергеем Васильевичем [Безбородовым] каждые три года вынашиваем, расписываем по пунктам. Начиная с того момента, во сколько ты должен обедать, и заканчивая социальными гарантиями. Например, на станции есть люди, которые получили тяжёлые заболевания и теперь работают в подходящих для них условиях. Администрация здесь идёт нам навстречу. С новым собственником у нас не будет такого тесного контакта. Мы опасаемся того, что условия труда станут хуже».

Депутат Руслан Юсупов: Сегодня у нас хватает вопросов по времени ожидания скорой помощи в связи с выросшей нагрузкой. Может выйти так, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Поэтому мы сейчас хотим понять, есть ли гарантии того, что не произойдёт ухудшение условий труда после передачи скорой на аутсорсинг.

Главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов: Не поживёшь, не узнаешь. Сегодня никто не может сказать, что будет завтра. Но я хочу, чтобы у нас коллектив остался тот же, чтобы все люди работали и все были вместе, как и сейчас. Минздрав, правительство и губернатор долго обсуждали этот вопрос. Всё будет проходить под их контролем.

Депутат Олег Перминов: Скорая помощь будет бесплатной? Народ об этом беспокоится сейчас.

Главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов: Скорая помощь не может быть платной. Она как была, так и будет бесплатной. Всё остальное — фантастика.

В результате депутаты комиссии по соцполитике решили направить запрос в Минздрав Свердловской области, чтобы уточнить, каким именно образом будет осуществляться взаимодействие между руководством и сотрудниками станций скорой помощи, Минздравом и компанией-оператором. К вопросу о передаче автопарка важной для города организации на аутсорсинг они ещё не раз вернутся, в том числе после проведения реформы.