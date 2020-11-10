«Многие болеют, врачей не хватает». В Нижнем Тагиле терапевтов на вызовы начали развозить водители-волонтёры

В Нижнем Тагиле появились водители-волонтёры, которые бесплатно довозят терапевтов до пациентов, ожидающих медицинской помощи на дому. Благотворительная акция была организована местными единороссами и стартовала в городе на днях. Она особенно актуальна сегодня, когда-из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией нагрузка на медсотрудников поликлиник выросла в несколько раз. Из-за большого количества пациентов и нехватки кадров врачи не успевают оказывать помощь всем, кто лечится на дому. Тем более что многие вынуждены добираться до больных на общественном транспорте – автобусах или трамваях.

«Я узнал об акции от местного отделения партии “Единая Россия” и от волонтёрского центра “Мы вместе”, – рассказал АН “Между строк” один из водителей, индивидуальный предприниматель Алексей Бова. – Я участвую в таких мероприятиях с весны. Когда началась пандемия, мы стали забирать из поликлиник рецепты и доставлять их до аптек для льготников. Также развозили продукты по адресам для тех, кто нуждался в них. Вообще в период пандемии по возможности стараюсь помогать людям. У меня есть знакомые врачи, я не понаслышке знаю, что сейчас многие болеют, врачей не хватает. Терапевт в среднем за день принимает по 30-40 человек. Плюс ему нужно и на адреса выезжать, это ещё человек 15-20. Но не у всех терапевтов имеются машины, да и у больницы нет нужного количества автомобилей. Думаю, что несколько раз в неделю можно выйти на мероприятие и поразвозить их. Часов на 5-6. Сейчас, в пик пандемии, нужно всем собраться и совместными усилиями сдвинуть немного возникшую ситуацию с места».

За выходные 28-летний Алексей помог врачам добраться до 15 пациентов. Вместе с ним терапевтов развозили ещё два тагильчанина – Артём Козиянчук и Дмитрий Грачёв. Перед выездом каждого обеспечили полным комплектом средств для индивидуальной защиты.

«В больнице на нас надевают респираторы, противочумные костюмы, бахилы и перчатки, – отметил Алексей Бова. – Там две пары перчаток, как положено. Когда я возвращаюсь в больницу, сам костюм даже не снимаю, мне помогают его снять таким образом, чтобы я ничего не задел. В машине после выездов делаю обработку. Терапевты тоже имеют необходимую защиту, всё максимально безопасно. На этой неделе я снова планирую поработать с врачами».

Пока волонтёры помогают добраться до пациентов только врачам-терапевтам из поликлиники № 4 (ул. Новострой, 24). Сейчас этому медучреждению приходится обслуживать тагильчан, которые живут не только в центре города, но и на Гальянке. За выходные каждый из водителей-волонтёров объехал от 15 до 20 адресов. Принял участие в акции, а также оказал содействие в её организации и депутат Госдумы Алексей Балыбердин.