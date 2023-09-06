Услуги автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожали в 1,5 раза

Для станции скорой медицинской помощи Нижнего Тагила объявлен поиск аутсорсера, который должен обеспечить бригады автомобилями и водителями сроком на три года. Стоимость контракта оценивают в 1 млрд 6 млн рублей. По сравнению с прошлым контрактом в 651 млн рублей стоимость услуг выросла в 1,5 раза, пишет ИА «Все новости».

Заказчиком выступает департамент государственных закупок Свердловской области. Согласно документации, компания-победитель должна предоставить в пользование 33 машины скорой помощи, из них 29 авто класса B, один реанимобиль класса C и 3 резервные машины класса B на случай поломки или большого числа вызовов.

Оказывать медицинские услуги такие выездные бригады будут круглосуточно, работать они будут на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа. По проекту контракта базироваться кареты скорой помощи будут на подстанциях на улицах Октябрьской Революции и Коминтерна, а также на постах в посёлках Уралец, Новоасбест, Горноуральский и в селе Петрокаменское.

За полное техническое обслуживание карет скорой помощи, мойку кузова, уборку кабины, наличие полиса ОСАГО и топливо будет также отвечать подрядчик. Каждая машина должна проходить контроль перед выездом на линию. Водители должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Помимо прочего, авто необходимо оборудовать навигацией на базе системы ГЛОНАСС с возможностью подачи сигнала тревоги и голосовой связью с другими бригадами, регистратором и USB-зарядкой на панели.

Водители, работающие на аутсорсинге, обязаны будут не только следить за состоянием машины, но и по указанию фельдшера помогать в переноске пациентов, а также оказывать им помощь под наблюдением медработника. Знание карты Нижнего Тагила и пригорода также будет прописано в обязанностях водителей.

Соглачно техническому заданию, бригады скорой помощи за всё время откатают около 790 тысяч машино-часов. Час работы машины в 2024 году оценили в 1190 рублей, в 2025 — в 1273 рубля, в 2026 — в 1362 рубля.

Подать заявку на участие в конкурсе компании-претенденты могут до 21 сентября. Победителя тендера определят 29 сентября.

Напомним, что в последнее время оказание услуг по предоставлению транспорта и водителей на аутсорсинге реализует ООО «РТ — Социальная сфера» лишь в трёх городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Против этого выступает областной Союз работников здравоохранения, так как контракты с аутсорсинговыми компаниями стали экономически невыгодными, услуги подрядчика, по их мнению, оказываются значительно дороже содержания штата и транспорта в составе службы.