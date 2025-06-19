Свердловский областной суд признал решение Тагилстроевского районного суда об УДО бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева законным

Свердловский областной суд признал решение об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева законным.

Напомним, в июле 2023 года Контеев был приговорён к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве и покушении на убийство бизнесмена. Суммарно с вынесенным в 2014 году приговором за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам он должен был провести в заключении 20 лет.

В начале этого года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Виктора Контеева об условно-досрочном освобождении с учётом положительной характеристики, участия осуждённого в благотворительной деятельности и других факторов.

Прокуратура обжаловала решение об УДО, однако Свердловский областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.