В Нижнем Тагиле суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд исследовал представленные сторонами доказательства, характеризующие личность осужденного Контеева В.В., его поведение, преклонный возраст, отношение к режиму отбывания наказания в течение всего срока отбывания, в целом положительную характеристику администрации исправительного учреждения, участие осуждённого в благотворительной деятельности, мнение троих потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката осуждённого», — сообщили в суде.

Виктор Контеев освобожден условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 6 лет 3 месяца 26 дней, отбытый срок наказания составил 13 лет 8 месяцев 4 дня.

В июле 2023 года суд приговорил Контеева к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве и покушении на убийство бизнесмена. С учётом вынесенного в 2014 году приговора за взятки, вымогательство и подстрекательство к убийствам бывший чиновник должен был провести в заключении почти 21 год. Виктор Контеев свою вину не признавал.

В конце 2024 года в России была задержана и отправлена под арест супруга Виктора Контеева, которая 12 лет находилась в международном розыске.