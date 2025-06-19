В Нижнем Тагиле запущен новый мусоросортировочный комплекс, куда будут поступать отходы из Нижнего Тагила, Пригородного района, Верхней и Нижней Салды и Невьянска, сообщает информационный портал Свердловской области.

С 17 марта этого года, сразу после получения лицензии, предприятие работает в режиме реальной нагрузки. За это время было отсортировано более 7,9 тысяч тонн ТКО, из которых 1,8 тысяч тонн — это органические отходы, перерабатываемые в специальный техногрунт для дальнейшего использования. Комплекс рассчитан на переработку до 506,8 тонн отходов в сутки (более 185 тысяч тонн в год).

«Введение в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле — важный шаг в реализации стратегии региона по комплексному обращению с отходами. Этот проект не только улучшит экологическую ситуацию, но и создаст новые рабочие места, способствуя устойчивому развитию муниципалитета», — сказал исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Мусоросортировочный комплекс позволит снизить нагрузку на окружающую среду за счёт вторичной переработки отходов, пригодных для неё, таких как бумага, картон, стекло, чёрные и цветные металлы, полимеры. Органические отходы перед попаданием на специальный участок для компостирования перегнивают в герметичных камерах. В результате получается экологически безопасный техногрунт, который впоследствии может стать заменой натуральной почве.

Отходы, не подлежащие переработке, находятся на отдельной территории, покрытой геомембраной, которая предотвращает их соприкосновение с почвой и грунтовыми водами. Благодаря принципам экономии замкнутого цикла часть очищенной воды, которая остаётся после очистки производственных стоков и отвода фильтрата, возвращается в технологический цикл для увлажнения компоста.

На предприятии создано 300 рабочих мест, проводятся просветительские и профориентационные экскурсии для школьников и студентов. Кроме того, на территории комплекса планируется развитие индустриального туризма и экологического образования. Также в рамках экологической инициативы на территории мусоросортировочного комплекса высажено 505 хвойных деревьев, таких как сосны и голубые ели, и около 1,5 тысяч ив, берёз, лиственниц и боярышника.