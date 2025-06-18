В Нижнем Тагиле суд взыскал с медицинских организаций 1,5 млн рублей за смерть пациентки

17 июня 2025 года состоялось судебное разбирательство по гражданскому иску жителя Нижнего Тагила Александра к ООО МЦ «Академический» и ГБУЗ СО «Городская станция скорой медицинской помощи города Нижний Тагил» о компенсации морального вреда, причинённого смертью его матери.

Трагическое событие произошло 22 июля 2022 года. В тот день 68-летняя мать Александра, страдающая от болей в спине, обратилась в ООО МЦ «Академический» за медицинской помощью. Ей была назначена процедура блокады болевого синдрома с использованием лидокаина.

Однако процедура обернулась трагедией. После инъекции у женщины возникла острая, непредсказуемая аллергическая реакция на введённый внутримышечно препарат. Несмотря на незамедлительные действия персонала медицинского центра и прибывшей на вызов бригады СМП, проведённые совместными усилиями реанимационные мероприятия оказались безуспешными, женщина скончалась.

Александр, потрясённый смертью матери, обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с требованием о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. По мнению мужчины, смерть его матери произошла в результате ненадлежащим образом оказанной медицинской помощи. Он считал, что действия медицинских работников как клиники «Академический», так и бригады скорой помощи, были недостаточно профессиональными, что и привело к летальному исходу.

Длительное судебное разбирательство сопровождалось проведением сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, с учётом выводов которой суд установил, что реанимационные мероприятия были проведены недостаточно эффективно, в действиях медицинского персонала имелся ряд упущений, которые могли повлиять на исход ситуации.

Однако суд также принял во внимание и другие важные обстоятельства. Экспертиза выявила индивидуальные биологические особенности организма женщины, которые привели к столь неожиданной и бурной аллергической реакции на медицинский препарат. Эти особенности были неизвестны ни самой пациентке, ни медицинским работникам до момента возникновения реакции. Эксперты подчеркнули, что предвидеть такую реакцию практически невозможно, даже при самом тщательном сборе анамнеза.

Суд оценил все представленные доказательства, учёл как недостатки в оказании медицинской помощи, так и непредсказуемость реакции организма пациентки на лекарственный препарат, и вынес решение о частичном удовлетворении иска. С ООО МЦ «Академический» в пользу Александра взыскана компенсация морального вреда в размере 1,25 млн рублей, с ГБУЗ СО «ГССМП г. Нижний Тагил» — 250 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, а также опротестовано прокурором.