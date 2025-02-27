Автоматическую рассылку уведомлений водителям без ОСАГО запустят не раньше июня

Запуск автоматической рассылки уведомлений через Госуслуги водителям, у которых нет полиса ОСАГО, переносится на конец июня, сообщает «Коммерсантъ».

Причиной переноса, по данным издания, стали межведомственные споры. Минцифры считает, что нужно «существенно» доработать ведомственную систему. Для этого, возможно, потребуется дополнительное финансирование. Свои возражения представило и МВД. Там считают, что на портале госуслуг должна быть форма обратной связи, чтобы автовладелец, получивший уведомление, мог подтвердить или опровергнуть наличие у него полиса ОСАГО.

Страховщики уже более десяти лет добиваются запуска системы автоматической проверки страховки через камеры видеонаблюдения. В МВД готовы запустить сервис не раньше октября 2026 года, поскольку необходимо модернизировать систему «Паутина», к которой подключены все дорожные комплексы.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года должен быть запущен эксперимент по проверке наличия полисов ОСАГО через комплексы фиксации нарушений. Первыми регионами для проведения эксперимента станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Однако, первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме начнут выписывать не раньше осени 2026 года.

По оценкам Российского союза страховщиков, сегодня в стране без ОСАГО ездят до 10% водителей.