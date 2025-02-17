Запрет на моментальный кредит, выселение за долги ЖКХ и автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО. ТОП законов и законопроектов за прошедшую неделю, а также изменений, которые вступят в силу в ближайшее время по версии АН «Между строк»

2025 год насыщен изменениями в законодательстве РФ, а это значит, что нужно готовиться к нововведениям заранее. Мы подготовили ТОП-6 принятых законов и предложенных законопроектов за прошедшую неделю, а также изменений, который вступят в силу в ближайшее время по версии АН «Между строк».

«Период охлаждения» или запрет на моментальный кредит

Ограничения выдачи кредитов и зачисления денег на карты вступят в силу с 1 сентября 2025 года, нормы об обязанностях микро-финансовых организаций (МФО) — через 90 дней после официального опубликования.

Документ обязывает банки и МФО выдавать клиентам потребительские кредиты и займы с отсрочкой. Минимум через четыре часа после подписания договора для сумм от 50 000 до 200 000 рублей и минимум через 48 часов для сумм свыше 200 000 рублей. По мнению авторов закона, во время «периода охлаждения» человек сможет обдумать цели, на которые собирается взять кредит, и отказаться от получения заёмных денег, если он находится под влиянием мошенников.

Ограничения не распространяются на несколько типов кредитов. Среди них — ипотека, автокредиты при перечислении денег на счёт автодилера, образовательные кредиты с государственной поддержкой и кредиты для погашения другого кредита, если долг не увеличивается.

Кроме того, МФО обязали перечислять деньги только при условии совпадения сведений о заёмщике и получателе средств. То есть нельзя будет взять микро-заём с зачислением денег на чужую карту.

Упрощение процедуры получения медсправок для водительских прав

С 1 сентября 2025 года при выдаче медицинских справок водителям специалисты начнут использовать данные диспансеризации, избавив россиян от необходимости повторно проходить осмотр врачей. Подготовлен соответствующий проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

«Подготовлен проект изменений, который позволит сократить временные затраты граждан за счёт использования данных проф. осмотров и диспансеризации. Таким образом, им не придётся повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», — сообщили в Минздраве РФ.

Мошенники больше не смогут обналичить материнский капитал, покупая аварийное жилье

С февраля 2025 года вводятся новые правила покупки жилых домов с использованием материнского капитала. Теперь, чтобы приобрести дом, часть дома или таунхаус, необходимо, чтобы жильё соответствовало определённым требованиям, и было пригодно для проживания. Заключение об этом должно быть выдано не ранее, чем за год до подачи заявления на оплату покупки.

Иностранцев обяжут в 14 лет приносить присягу при получении гражданства РФ

В России может быть введена обязанность приносить присягу гражданина с 14 лет. Речь идёт о лицах, приобретающих гражданство, а не имеющих его с рождения. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме. Согласно документу, отказ от принесения присяги автоматически делает решение о приёме в гражданство недействительным.

«Становясь частью народа великой державы, нужно подтвердить свою готовность исполнять долг и соблюдать правила. Для этого существует присяга гражданина РФ», — заявил зампред Комитета ГД по молодёжной политике Александр Толмачёв.

Выселение за долги ЖКХ

С 2025 года ужесточаются меры по борьбе с должниками: теперь, если долг составляет 200 000 рублей и более, суд вправе выставить квартиру должника на продажу. Часть суммы уйдёт на погашение долгов по ЖКХ, а оставшаяся сумма перейдёт владельцу проданной квартиры.

Штрафовать за отсутствие ОСАГО будут на основе данных с камер видеонаблюдения

С 1 марта 2025 года стартует эксперимент по проверке наличия полисов ОСАГО через комплексы фиксации нарушений. Первыми регионами для проведения эксперимента станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Однако, первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме начнут выписывать не раньше осени 2026 года.

Также в 2025 году для регистрации автомобиля в ГИБДД больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО. Но при этом будут увеличены штрафы за его отсутствие. За первое нарушение — 800 рублей. За повторное — от 3 000 до 5 000 рублей.