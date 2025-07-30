Владислав Пинаев ответил на претензии тагильчан к работе общественного транспорта

Во время прямой линии 28 июля Владислав Пинаев на своей странице во «ВКонтакте» отчитался о работе общественного транспорта, в том числе о несоблюдении некоторыми перевозчиками расписания движения.

«На данный момент актуальна проблема пассажирских перевозок. Мы активно сотрудничаем с транспортными компаниями и благодаря навигационной системе можем отслеживать передвижения по всем маршрутам. Компания, имеющая контракт с нашим городом, ссылаясь на дефицит кадров, не выполняет свои обязательства должным образом. В соответствии с условиями контракта мы регулярно применяем к ней штрафные санкции», — заявил мэр.

Глава города напомнил о возобновлении работы муниципального автобусного парка на базе МУП «Тагильский трамвай», который, по словам мэра, выполняет работу в полном объёме. При этом, если расторгнуть контракт с недобросовестной компанией-перевозчиком сейчас, то встанет вопрос о новом конкурсе. Но, по словам Владислава Пинаева, при общении с другими компаниями многие отказываются заходить в город по ряду объективных причин.

Сейчас администрация Нижнего Тагила подала заявку на приобретение ещё 30 автобусов для «Тагильского трамвая», а также порядка 20 автобусов для частников, чтобы расширить возможности и устранить проблему нехватки общественного транспорта.