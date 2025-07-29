В Свердловской области замедляют мобильный интернет

Telegram-канал «Антитеррор Урал» сообщил о вводимых временных ограничениях и замедлении мобильного интернета на территории Свердловской области. Поясняется, что это делается для усиления безопасности.

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», — говорится в сообщении.

Отметим, накануне сотовые операторы подтвердили информацию о перебоях с мобильным интернетом в Свердловской области.

«Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам не известны», — заявили ранее в компании T2.