В Нижнем Тагиле из-за прорыва трубы несколько месяцев топит подвал девятиэтажки на Гальянке (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная жительница дома № 54 на Уральском проспекте Анна из-за потопа в подвале.

Как рассказала девушка, ещё зимой жильцы начали замечать перебои с подачей холодной воды на верхние этажи дома утром и вечером. Несмотря на многократные вызовы представителей управляющей компании, ситуация не менялась.

В минувшее воскресенье, 27 июля, в УК «СтройСервис» вновь поступила жалоба. Когда сотрудники управляющей компании прибыли на место и открыли подвал, оказалось, что всё это время его затапливало холодной водой из труб водоснабжения.

«Изначально проблема была в том, что вечерами, "в часы пик", когда все идут в душ и занимаются бытовыми делами, до верхних этажей не доходила холодная вода. Её вообще не было. Мы правда обеспокоены состоянием важных инженерных сетей дома. Мы обеспокоены состоянием фундамента — дом 9 этажей, а внизу, насколько мы понимаем, идёт подмывание грунта. Ну и как бонус — невыносимый запах в подъезде, сырость на первых этажах», — рассказала Анна.

В управляющей компании пообещали прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации заметки ответ так и не был получен.

UPD: в управляющей компании «СтройСервис» АН «Между строк» ответили, что единственный вызов по поводу затопления подвала поступил к ним 27 июля, а отсутствие холодной воды не связано с прорывом труб.

«Там был засор канализации, сейчас всё прочистили и привели в рабочее состояние. Прошли и проверили все подвалы — все сухие с первого по девятый подъезд. В восьмом подъезде опять засор канализации. Сейчас откачают воду и канализацию прочистят. Что касается холодной воды, то в этом доме требуется капитальный ремонт, и мы его будем проводить. Там нужна замена розлива холодной воды в подвале. И по району в целом у нас вечерами нет холодной воды из-за очень низкого давления. Ещё в прошлую пятницу мы написали обращение в администрацию с призывом, чтобы каким-то образом повлияли на “Водоканал-НТ”, так как ими проводились какие-то работы, и после этого давление упало до двух атмосфер. Ждём ответа», — рассказала АН «Между строк» директор УК Анастасия Корякина.

Как сообщили в пресс-службе тагильской мэрии со ссылкой на управление городским хозяйством, накануне, 28 июля, по этому адресу выезжала комиссия, которая зафиксировала данные, касающиеся ситуации. Сейчас специалисты на связи с жителями.