ЕВРАЗ зарегистрирует публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле

Сегодня, 29 июля, ЕВРАЗ объявил о планах по созданию публичного акционерного общества — ПАО «ЕВРАЗ», в которое войдут Нижнетагильский металлургический комбинат и Западно-Сибирский металлургический комбинат. Группа объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат дальнейшую деятельность в качестве дочерних обществ ПАО.

Акции ПАО «ЕВРАЗ» объединят для инвесторов стоимость различных российских активов группы, что направлено на обеспечение экономической устойчивости предприятий и улучшение эффективности корпоративного управления. Будут реализованы новые инвестиционные проекты, сохранены рабочие места и социальные программы для сотрудников.

«Одна из мощнейших металлургических и горнодобывающих компаний России, ЕВРАЗ, получит прописку на Урале! Руководство компании откликнулось на моё предложение зарегистрировать новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле. Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперёд: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет. Справедливо, что компания, производство которой во многом локализовано в Свердловской области, участвует в её развитии. Уже сегодня ЕВРАЗ — один из лидеров благотворительности в регионе, который поддерживает и развивает образовательные учреждения, систему здравоохранения, делает многое для развития культуры, спорта и благоустройства территорий. Уверен, эта работа будет продолжена. 85 лет назад здесь, на НТМК, уральские рабочие получили первый чугун. Символично, что в этот юбилейный год комбинат и вся компания начинают новый этап, растут и развиваются там, где чувствуют поддержку — на Урале», — рассказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Планируется, что акции ПАО «ЕВРАЗ», которое будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первой половине 2026 года.

«Нижнетагильский металлургический комбинат стал первым предприятием, вошедшим в состав группы ЕВРАЗ, и символично, что именно на уральской земле мы объединяем наши российские активы. Прежде всего, хочу выразить благодарность главе региона и правительству Свердловской области за формирование благоприятного инвестиционного климата и за поддержку решений компании. Мы намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с правительством региона, реализуя совместные социальные и инфраструктурные проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре», — поделился вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.