Улица Пархоменко — бывшая окраинная, сегодня одна из центральных, которая пересекает три старых кладбища

Начинается улица Пархоменко с дома № 1, а заканчивается домом № 160, являясь одной из самых протяжённых в Нижнем Тагиле. Впрочем, таковой она была не всегда. До Октябрьской революции на месте нынешней улицы Пархоменко находились 1-я, 2-я и 3-я Введенские улицы, получившие свои названия из-за располагавшейся поблизости Введенской церкви, застроенные бревенчатыми домишками работников демидовских заводов, рудников и приисков. Долгое время этот район был окраиной заводского посёлка — дальше были только кладбища да леса, богатые боровой дичью.

Современная улица Пархоменко пересекает три бывших погоста. Первый — в самом начале улицы, за Демидовской больницей, в районе современных домов № 1, 1а и драмтеатра. Второй — вблизи Введенской церкви, что стояла между современными улицами Карла Маркса и Ломоносова. Третий — в конце, в районе улиц Западной и Борцов Революции. Ни одно из этих кладбищ до наших дней не сохранилось.

После Гражданской войны все три Введенские улицы переименовали в Свердловские, сохранив при этом их нумерацию. Несколько позже 3-я Свердловская была переименована в улицу Мухина в честь профессионального революционера Дмитрия Асинкритовича Мухина (Петрова), организатора первых массовых митингов в Тагиле и первого начальника тагильской милиции. Но в 1950-х годах, когда в городе развернулось массовое строительство жилья, 1-я Свердловская улица и улица Мухина были застроены, а 2-ю Свердловскую переименовали в честь героя Гражданской войны Александра Яковлевича Пархоменко.

Улица Пархоменко (фото неизв.. автора, 2003 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook7/026.jpg)

В XIX столетии 2-я Введенская заканчивалась в районе нынешнего Дворца молодёжи. Здесь, на речке Вязовке, была сооружена плотина, образовавшая Вязовский прудок, а рядом был построен небольшой завод по выделке кож. В самом начале XX века тут появился завод железоскобяных изделий инженера и предпринимателя Генделя, на базе которого после революции были созданы промартели «Пролетарий» и «Металлист», выпускавшие металлическую посуду, подносы, кровати и даже детские велосипеды. А начиналась улица от ограды горно-металлургического техникума.

Начало улицы 2-й Свердловской, ныне — Пархоменко (фото неизв. автора 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun1-90.userapi.com/impf/F8Z86aePKstMFBCTcB3jaRf7joAudLPQ3BkQDQ/4cTJReHoxeE.jpg)

Сам техникум тоже, по сути, находится на улице Пархоменко, но в 1920-х годах он был приписан к улице Ленина и до сих пор остаётся с этой «пропиской». Хотя в советский период несколько раз предпринимались попытки вернуть старейшее учебное заведение на улицу Пархоменко. Вопрос неоднократно выносили на обсуждение и каждый раз не находили смену адреса целесообразной.

С началом масштабной застройки города в 1950–1960-х годах улица Пархоменко только прирастала новыми территориями: участком от улицы Уральской (с 1964 года — Набережной-Уральской) до пересечения с проспектом Ленина, а в 1967-м — улицей Емельяна Пугачёва.

Дом № 1 на ул. Пархоменко (фото неизв. автора, 60-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4.0;attach=342;image)

В период застройки 1950–1960-х улицу изначально планировали сделать «спальной». Отсюда и такое обилие пятиэтажных хрущёвок самых различных серий. Одновременно с жильём строились и детские дошкольные учреждения, и школы.

Строительство школы № 44 (фото из архива НТГИА, 1964 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2014/12/K-1-1n1-2715.jpg)

Строили в те годы быстро. Так, ещё в мае 1964-го здание школы № 44 представляло собой только недостроенную коробку без крыши, а 18 декабря того же года государственная комиссия приняла школу с оценкой «хорошо».

В 1970 году на улице был построен Дворец культуры «Строитель». Возводили его к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и, судя по воспоминаниям бывших работников горисполкома, вполне могли не успеть. Хотели даже схитрить: сдавать здание в эксплуатацию по частям, «очередями». Но навалились всем миром и сдали целиком. Правда, с недоделками, перечень которых занял аж четыре листа. Недоделки были мелкие: где-то не установили выключатели, где-то смеситель на раковину, где-то дверь открывалась не в ту сторону (по правилам пожарной безопасности все двери в местах общественного пользования должны открываться наружу, «от себя»). То, что на строительстве дворца экономили как могли, стало ясно спустя несколько лет, когда начала облезать фасадная краска и стали разрушаться плиты, которыми была уложена площадь перед зданием.

Долгое время ДК «Строитель» был самым «тихим» очагом культуры в городе, но в конце 1970-х — начале 1980-х неожиданно стал необыкновенно популярным у тагильской молодёжи. Здесь по выходным проходили «полифонические вечера» — самые первые дискотеки в городе, где посетители не только танцевали под модные в ту пору ритмы диско, но и слушали рассказы об исполнителях, истории поп-музыки, смотрели слайды, спорили, беседовали, общались друг с другом. Автором идеи и ведущим «полифонических вечеров» был Александр Руссман.

Первая дискотека в Нижнем Тагиле. Слева направо: Геннадий Колбин, Александр Руссман, Сергей Шадрин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-11.userapi.com/impg/dX5el7DpbX-qkybkjKfkFqwJ_yEMrBFqayHgsQ/6p3pkwCUk4E.jpg)

Впрочем, ДК «Строитель» был славен не только интеллектуальными дискотеками. Здесь прошёл становление, наверное, самый известный тагильский ВИА — «Красные маки».

ВИА «Красные маки» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://stagila.ru/wp-content/uploads/2023/11/qtw1tdc5endvquqw.jpg)

11 августа 1989 года на площади перед ДК «Строитель» был открыт памятник строителям города, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Автором монумента стал тагильский скульптор Анатолий Неверов.

Фото Бориса Шилова / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_05_01.jpg) Фото Сергея Завьялова / с разрешения автора (https://fototerra.ru/photo/Russia/Nizhnij-Tagil/medium-156135.jpg)

В мае следующего года за зданием Дворца культуры был заложен парк Победы. Ветераны войны и труда высадили 45 берёз (по числу лет, прошедших после победы), а учащиеся школ и техникумов Ленинского района — более 100 кустов сирени и акации. Тогда же в будущем парке Победы были проложены и заасфальтированы первые дорожки. Парк планировали расширить до улицы Серова, одновременно ликвидировав пустыри. Но после смены общественно-политического строя в стране об этих планах быстро забыли. Когда в мае 2018-го открывали парк Победы на Гальянке, никто не вспомнил о старом парке на улице Пархоменко.

Сейчас ДК «Строитель» стал Дворцом молодёжи, и о «полифонических вечерах» и ВИА «Красные маки» мало кто помнит. Как и о том, что до середины 1970-х Пархоменко заканчивалась в том месте, где сейчас она пересекает улицу Серова. В 1967 году горисполком, желая разгрузить проспект Мира, принял решение соединить Пархоменко с улицей Пугачёва, тем самым продлив её до Тыловой. Улицу Пугачёва при этом упразднили. Разгрузить проспект Мира от возросшего автомобильного трафика получилось, но район Красного Камня перестал быть «спальником».

Перекрёсток улиц Пархоменко и Красной (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vyja-k-kamen//Krasnyj-Kamen.-Perekrestok-ul-Parhomenko-i-Krasnaja.-kopija.jpg)

В 1991 году Пархоменко реконструировали, существенно расширив проезжую часть за счёт сужения, а то и уничтожения зелёной зоны. Улица стала шумной, а с открытием на первых этажах домов многочисленных магазинчиков, в том числе торгующих спиртным и пенным, ещё и грязной. Реконструкция через 10 лет обернулась большой проблемой, которую устраняют по сей день. Дело в том, что проектировщики решили внедрить в Нижнем Тагиле советскую инновацию: проложить теплоцентраль под полотном проезжей части. Расчёты показывали, что трубы горячего водоснабжения должны прогревать дорожное полотно, не давая ему обрастать наледью. Но, как это часто бывало в постперестроечные годы, на инновации решили сэкономить и уложили трубы с нарушениями технологии. От наледи избавиться так и не удалось, а трубы стали гнить интенсивнее. Через несколько лет начались ремонты, которые изуродовали проезжую часть. В 2005-м улицу попытались реконструировать ещё раз, однако от этой идеи пришлось отказаться: расширять проезжую часть было уже некуда.

Последней достопримечательностью улицы Пархоменко является здание таможни, которое выросло на месте большого пустыря. В 1960-х и 1970-х годах тут был небольшой рынок, а в декабре строили снежный городок и ставили ёлку. С появлением здания таможни места для ёлки не стало, а нового места городские и районные власти не предложили.

Перекрёсток улиц Пархоменко и Победы (фото: В. Юдин / фрагмент ориг. изображения)

(https://photo.foto-planeta.com/view/3/9/1/5/nizhniy-tagil-391585.jpg)

Сегодня улица Пархоменко является важной транспортной артерией Нижнего Тагила, соединяя район Красного Камня с центральной частью города по кратчайшему маршруту.





© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»