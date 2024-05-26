Улица Пархоменко — бывшая окраинная, сегодня одна из центральных, которая пересекает три старых кладбища

Начинается улица Пархоменко с дома № 1, а заканчивается домом № 160, являясь одной из самых протяжённых в Нижнем Тагиле. Впрочем, таковой она была не всегда. До Октябрьской революции на месте нынешней улицы Пархоменко находились 1-я, 2-я и 3-я Введенские улицы, получившие свои названия из-за располагавшейся поблизости Введенской церкви, застроенные бревенчатыми домишками работников демидовских заводов, рудников и приисков. Долгое время этот район был окраиной заводского посёлка — дальше были только кладбища да леса, богатые боровой дичью.
Современная улица Пархоменко пересекает три бывших погоста. Первый — в самом начале улицы, за Демидовской больницей, в районе современных домов № 1, 1а и драмтеатра. Второй — вблизи Введенской церкви, что стояла между современными улицами Карла Маркса и Ломоносова. Третий — в конце, в районе улиц Западной и Борцов Революции. Ни одно из этих кладбищ до наших дней не сохранилось.
После Гражданской войны все три Введенские улицы переименовали в Свердловские, сохранив при этом их нумерацию. Несколько позже 3-я Свердловская была переименована в улицу Мухина в честь профессионального революционера Дмитрия Асинкритовича Мухина (Петрова), организатора первых массовых митингов в Тагиле и первого начальника тагильской милиции. Но в 1950-х годах, когда в городе развернулось массовое строительство жилья, 1-я Свердловская улица и улица Мухина были застроены, а 2-ю Свердловскую переименовали в честь героя Гражданской войны Александра Яковлевича Пархоменко.
В XIX столетии 2-я Введенская заканчивалась в районе нынешнего Дворца молодёжи. Здесь, на речке Вязовке, была сооружена плотина, образовавшая Вязовский прудок, а рядом был построен небольшой завод по выделке кож. В самом начале XX века тут появился завод железоскобяных изделий инженера и предпринимателя Генделя, на базе которого после революции были созданы промартели «Пролетарий» и «Металлист», выпускавшие металлическую посуду, подносы, кровати и даже детские велосипеды. А начиналась улица от ограды горно-металлургического техникума.
Сам техникум тоже, по сути, находится на улице Пархоменко, но в 1920-х годах он был приписан к улице Ленина и до сих пор остаётся с этой «пропиской». Хотя в советский период несколько раз предпринимались попытки вернуть старейшее учебное заведение на улицу Пархоменко. Вопрос неоднократно выносили на обсуждение и каждый раз не находили смену адреса целесообразной.
С началом масштабной застройки города в 1950–1960-х годах улица Пархоменко только прирастала новыми территориями: участком от улицы Уральской (с 1964 года — Набережной-Уральской) до пересечения с проспектом Ленина, а в 1967-м — улицей Емельяна Пугачёва.
В период застройки 1950–1960-х улицу изначально планировали сделать «спальной». Отсюда и такое обилие пятиэтажных хрущёвок самых различных серий. Одновременно с жильём строились и детские дошкольные учреждения, и школы.
Строили в те годы быстро. Так, ещё в мае 1964-го здание школы № 44 представляло собой только недостроенную коробку без крыши, а 18 декабря того же года государственная комиссия приняла школу с оценкой «хорошо».
В 1970 году на улице был построен Дворец культуры «Строитель». Возводили его к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и, судя по воспоминаниям бывших работников горисполкома, вполне могли не успеть. Хотели даже схитрить: сдавать здание в эксплуатацию по частям, «очередями». Но навалились всем миром и сдали целиком. Правда, с недоделками, перечень которых занял аж четыре листа. Недоделки были мелкие: где-то не установили выключатели, где-то смеситель на раковину, где-то дверь открывалась не в ту сторону (по правилам пожарной безопасности все двери в местах общественного пользования должны открываться наружу, «от себя»). То, что на строительстве дворца экономили как могли, стало ясно спустя несколько лет, когда начала облезать фасадная краска и стали разрушаться плиты, которыми была уложена площадь перед зданием.
Долгое время ДК «Строитель» был самым «тихим» очагом культуры в городе, но в конце 1970-х — начале 1980-х неожиданно стал необыкновенно популярным у тагильской молодёжи. Здесь по выходным проходили «полифонические вечера» — самые первые дискотеки в городе, где посетители не только танцевали под модные в ту пору ритмы диско, но и слушали рассказы об исполнителях, истории поп-музыки, смотрели слайды, спорили, беседовали, общались друг с другом. Автором идеи и ведущим «полифонических вечеров» был Александр Руссман.
Впрочем, ДК «Строитель» был славен не только интеллектуальными дискотеками. Здесь прошёл становление, наверное, самый известный тагильский ВИА — «Красные маки».
11 августа 1989 года на площади перед ДК «Строитель» был открыт памятник строителям города, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны. Автором монумента стал тагильский скульптор Анатолий Неверов.
Фото Бориса Шилова / фрагмент ориг. изображения (http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_05_01.jpg)
Фото Сергея Завьялова / с разрешения автора (https://fototerra.ru/photo/Russia/Nizhnij-Tagil/medium-156135.jpg)
В мае следующего года за зданием Дворца культуры был заложен парк Победы. Ветераны войны и труда высадили 45 берёз (по числу лет, прошедших после победы), а учащиеся школ и техникумов Ленинского района — более 100 кустов сирени и акации. Тогда же в будущем парке Победы были проложены и заасфальтированы первые дорожки. Парк планировали расширить до улицы Серова, одновременно ликвидировав пустыри. Но после смены общественно-политического строя в стране об этих планах быстро забыли. Когда в мае 2018-го открывали парк Победы на Гальянке, никто не вспомнил о старом парке на улице Пархоменко.
Сейчас ДК «Строитель» стал Дворцом молодёжи, и о «полифонических вечерах» и ВИА «Красные маки» мало кто помнит. Как и о том, что до середины 1970-х Пархоменко заканчивалась в том месте, где сейчас она пересекает улицу Серова. В 1967 году горисполком, желая разгрузить проспект Мира, принял решение соединить Пархоменко с улицей Пугачёва, тем самым продлив её до Тыловой. Улицу Пугачёва при этом упразднили. Разгрузить проспект Мира от возросшего автомобильного трафика получилось, но район Красного Камня перестал быть «спальником».
В 1991 году Пархоменко реконструировали, существенно расширив проезжую часть за счёт сужения, а то и уничтожения зелёной зоны. Улица стала шумной, а с открытием на первых этажах домов многочисленных магазинчиков, в том числе торгующих спиртным и пенным, ещё и грязной. Реконструкция через 10 лет обернулась большой проблемой, которую устраняют по сей день. Дело в том, что проектировщики решили внедрить в Нижнем Тагиле советскую инновацию: проложить теплоцентраль под полотном проезжей части. Расчёты показывали, что трубы горячего водоснабжения должны прогревать дорожное полотно, не давая ему обрастать наледью. Но, как это часто бывало в постперестроечные годы, на инновации решили сэкономить и уложили трубы с нарушениями технологии. От наледи избавиться так и не удалось, а трубы стали гнить интенсивнее. Через несколько лет начались ремонты, которые изуродовали проезжую часть. В 2005-м улицу попытались реконструировать ещё раз, однако от этой идеи пришлось отказаться: расширять проезжую часть было уже некуда.
Последней достопримечательностью улицы Пархоменко является здание таможни, которое выросло на месте большого пустыря. В 1960-х и 1970-х годах тут был небольшой рынок, а в декабре строили снежный городок и ставили ёлку. С появлением здания таможни места для ёлки не стало, а нового места городские и районные власти не предложили.
Сегодня улица Пархоменко является важной транспортной артерией Нижнего Тагила, соединяя район Красного Камня с центральной частью города по кратчайшему маршруту.
© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»