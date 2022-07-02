Город и его люди. Самый неравнодушный министр культуры Юрий Мелентьев

Он родился в Кыштыме, учился в Свердловске, работал в Москве, но душой всегда оставался с Нижним Тагилом — городом, где прошло его детство, городом, выпустившим его во взрослую жизнь, где остались его родители и друзья. Он дружил с Михаилом Шолоховым и Георгием Товстоноговым, Робертом Рождественским и Евгением Евтушенко, но всегда находил время для простых людей: встречался с трудовыми коллективами, студентами, школьниками, отвечал на все письма. Юрий Серафимович Мелентьев, занимавший пост министра культуры РСФСР в течение 17 лет, уже на третьем году работы в Минкультуры получил прозвище «самый неравнодушный министр».

Близко знавшие его говорили, что Мелентьев одинаково внимательно относился и к нуждам сельских клубов, и к проблемам столичных дворцов культуры. Он всегда стремится помочь. А уж если его просили о помощи тагильчане, то делал всё, что от него зависело, а иногда даже больше. Взять хотя бы историю, когда «Тагильскую Мадонну» хотели «отжать» столичные музеи.

Дело в том, что в 1925 году в Нижний Тагил приехал уже известный в те годы реставратор Игорь Грабарь. Увидев в краеведческом музее «Мадонну Дель Пополо» Рафаэля, которая находилась в удручающем состоянии, он сразу же предложил отвезти её на реставрацию в Москву. После реставрации картина была передана в Московский музей изящных искусств (ныне — Государственный музей им. А. С. Пушкина), так как москвичи попросили оставить «Тагильскую Мадонну» для выставки. Потом они попросили передать картину им на хранение, якобы в Нижнем Тагиле нет для этого нормальных условий.

В качестве компенсации Московский музей изящных искусств (ММИИ) предложил несколько картин русских передвижников — такой обмен был возможен в рамках декрета о формировании музейных фондов. Тагильчане не согласились и потребовали вернуть «Мадонну». Но директор ММИИ Николай Романов, подключив свои старые связи в Совнаркоме, добился того, чтобы специальным постановлением Народного комиссариата просвещения РСФСР картина осталась в столице. Вскоре после Великой Отечественной войны Нижнетагильский музей изобразительных искусств начал долгую, но бесперспективную борьбу за возвращение в город «Мадонны Дель Пополо». Неизвестно, чем закончилась бы эта борьба, если бы историю «пленения» картины не узнал Юрий Серафимович Мелентьев. Вопрос был решён в течение двух месяцев, и в 1979 году, спустя 20 лет, «Тагильская Мадонна» вернулась в Нижний Тагил.



Madonna Del Velo, или Madonna Del Popolo, или «Тагильская Мадонна» (1509 г.) (общественное достояние)

(http://historyntagil.ru/images/01.jpg)



Юрий Серафимович Мелентьев родился 25 апреля 1932 года в семье, которая входила в круг формировавшейся в те годы молодой советской интеллигенции. Его отец, Серафим Павлович, был редактором газеты «Кыштымский рабочий» и незадолго до рождения сына получил приглашение в Нижний Тагил, где ему предстояло возглавить многотиражку Высокогорского железного рудника «Руду — гиганту!».

В Нижнем Тагиле семья Мелентьевых получила две комнаты в добротном деревянном доме на Вые, а мама будущего министра, Ольга Алексеевна, устроилась работать библиотекарем. Семья была по-уральски большая: шестеро детей, бабушки, дедушки. Юра с шести лет начал помогать по хозяйству: пас домашнюю кормилицу — корову Дямку, носил воду из колодца, помогал старшим в огороде. В свободное время много читал. Хорошо учился, школьная программа давалась ему легко.

Первая мечта Юры Мелентьева появилась в годы войны. Отец был на фронте, и мальчик решил стать военным. В 1944 году Юрия, как сына фронтовика, приняли в Саратовское суворовское училище. Но стать профессиональным защитником Родины Юрию не довелось: неожиданно стало портиться зрение. Накануне выпуска Мелентьев забирает документы из училища и поступает в Уральский государственный университет им. Горького на историко-филологический факультет.



Юрий Мелентьев с родителями (фото: В. Н. Туманов / фрагмент ориг. изображения)

(http://museumkk.ru/images/Exibitions/melent/Melentiev1.pdf)



В Свердловске он не только блестяще учится, но и активно включается в общественную работу. А кроме того, выполняет «секретное задание» отца — вербует студентов выпускного курса на работу в Нижний Тагил. В то время Серафим Павлович Мелентьев становится редактором «Тагильского рабочего» и пытается вдохнуть в главную газету города новую жизнь. По его просьбе Юрий присматривается к выпускникам факультета и лучшим из лучших предлагает после получения диплома поехать работать в Нижний Тагил.

Со всеми кандидатами обстоятельно беседует Мелентьев-старший: знакомится, объясняет обязанности и ответственность каждого, отмечает для себя личные качества будущего сотрудника. В итоге за короткий срок редакция «Тагильского рабочего» обновилась на две трети, в коллектив влились молодые, талантливые, энергичные сотрудники. И газета заработала по-новому, вернула былую популярность, утроила тираж и даже попала в разряд лимитированных подписных изданий: в 1970-х годах для того, чтобы получить подписку на «Тагилку», необходимо было подписаться на одну из центральных газет — «Труд», «Правду» или «Советскую Россию».



Семья Мелентьевых (фото: В. Н. Туманов / фрагмент ориг. изображения)

(http://museumkk.ru/images/Exibitions/melent/Melentiev1.pdf)



В университете Юрий зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Комсомольский активист, спортсмен, верный товарищ, он выделялся среди других студентов целостностью характера и необыкновенной целеустремленностью. Ещё учась в университете, Мелентьев был избран 1-м секретарем Октябрьского райкома ВЛКСМ Свердловска. Впоследствии это сказалось на его карьере: учёба в аспирантуре, работа редактором молодёжной газеты «На смену!», перевод в 1961-м на работу в ЦК ВЛКСМ, непродолжительная стажировка в отделе пропаганды, и перевод на работу в «Молодую гвардию» — крупнейшее молодёжное издательство не только в стране, но и в мире.

Став директором «Молодой гвардии», Юрий в короткие сроки успешно проводит техническое перевооружение издательства, которое начинает выпускать миллионными тиражами молодёжные газеты и журналы. Издательство печатает книги с произведениями таких авторов, как Михаил Светлов и Василий Фёдоров, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Анатолий Иванов, Виктор Астафьев и Валентин Распутин. Выходят в свет книги героев космоса и спорта: Юрия Гагарина, Юрия Власова, Валерия Брумеля и других. Юрию Мелентьеву тогда едва исполнилось 29 лет.

С 1965 по 1974 год Юрий Серафимович работал заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС и 1-м заместителем председателя Госкомиздата СССР. В эти годы у него завязываются дружеские отношения со многими советскими деятелями искусств — писателями, художниками, актёрами. В 1965 году ему позвонил Михаил Шолохов и попросил сопровождать его на вручении Нобелевской премии за роман «Тихий Дон».

«Сопровождающего мне всё равно бы назначили. А мне хотелось, чтобы в эти часы рядом со мной был знакомый, душевный человек, настоящий друг. И я попросил Юру Мелентьева поехать со мной в качестве сопровождающего», — вспоминал позднее Михаил Александрович.



М. А. Шолохов и Ю. С. Мелентьев в посольстве СССР в Швеции перед Нобелевскими торжествами (фото неизв. автора 1965 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://sholokhov.ru/files/3012/gallery/64.jpg)



В 1974-м Юрий Серафимович получил назначение на должность министра культуры РСФСР. В качестве министра Мелентьев объездил всю Россию, уделяя особое внимание народной культуре, русской глубинке, местным народным промыслам. Именно благодаря его поддержке в Нижнем Тагиле возродился подносный промысел. А ещё при его непосредственном участии решались проблемы материально-технического обеспечения драмтеатра, городского цирка, парка им. А. П. Бондина, музыкального и художественного училищ, художественных школ нашего города.

В 1980-е при его содействии Нижнетагильский музей-заповедник получил юридический статус, а к разработке проектов реставрации памятников истории и культуры в Нижнем Тагиле был привлечён институт «Спецпроектреставрация». С его помощью была разработана и утверждена структура Нижнетагильского музея-заповедника. К созданию учреждения культуры Юрий Мелентьев привлёк Государственный литературный музей и Государственный исторический музей.

«Ему важно было, чтобы люди не уезжали из деревни, из малых городов, чтобы у них было то, что им нужно там: чтобы там была школа, чтобы было чем заниматься молодёжи. Потому что это была жизнь его любимой страны», — рассказывала вдова министра Наталия Мелентьева.

Он действительно любил свою страну. Любил и не позволял никому хулить свою Родину. Так, в 1973 году, будучи ещё первым заместителем председателя Госкомиздата, он запретил издание произведений Владимира Войновича как «антисоветских, антирусских, вредных и порочных».

«Он был приверженцем великого реалистического классического искусства, без всяких “измов”, абстракции, условностей. Он любил искусство. Это касалось и музыки, и живописи, и других видов искусств», — вспоминал народный художник СССР Александр Шилов.

Юрий Серафимович был инициатором создания Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры. Благодаря работе этой организации в стране сохранились тысячи уникальных исторических объектов.



Министр культуры РСФСР Юрий Серафимович Мелентьев (фото Василия Малышева / фрагмент ориг. изображения)

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Каждый раз, оправляясь в отпуск, Юрий Мелентьев планировал обязательно приехать в Тагил, к родителям. Вместе с отцом или с друзьями детства он подолгу гулял по улицам, отмечая, как изменился город. И каждый раз заходил в музеи, в отдел культуры горисполкома, спрашивая, не нужна ли какая-то помощь. И все, кто знал его, отмечали, что обязанности министра культуры он продолжал исполнять, даже находясь на отдыхе, в перерывах между рыбалкой, за которой любил коротать свободное время.



Юрий Мелентьев с отцом (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/iblock/f7d/f7d0898174359354c0a79239cf72af97.jpg)



Многие удивлялись его трудолюбию: при такой загруженности Юрий Серафимович регулярно публиковал искусствоведческие статьи, писал и издавал книги. Горячо поддержал он и планы по созданию «Демидов-парка» и завода-музея в Нижнем Тагиле. А в 1989 году передал в дар Нижнетагильскому музею-заповеднику свою коллекцию из 400 предметов художественной керамики из 23 стран и всех республик СССР.

Юрий Серафимович Мелентьев неоднократно избирался депутатом Верховного совета РСФСР. Был награждён орденами Трудового Красного Знамени (в 1967 и 1976 годах), Дружбы народов (1981), Октябрьской Революции (1986) и «Знак Почёта».

19 декабря 1997 года Юрий Серафимович скоропостижно ушёл из жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Но ещё в течение 10 лет проекты, к запуску которых он приложил усилия, продолжали реализовываться.



Памятник на могиле Ю. С. Мелентьева на Новодевичьем кладбище (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://novodevichiynecropol.narod.ru/10/melentyev_yu_s.jpg)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»