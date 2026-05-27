В Нижнем Тагиле создадут два современных образовательных кластера 

На базе Нижнетагильского государственного профессионального колледжа имени Н. А. Демидова и Нижнетагильского колледжа транспорта в 2027 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» появятся новые образовательные кластеры по отрасли «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт». Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. Также образовательный кластер создадут на базе Свердловского областного медицинского колледжа по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

«На новые образовательные площадки будет направлено порядка 270 млн рублей из федерального бюджета, 300 млн — из областного, более 51 млн рублей — средства предприятий-партнёров», — отметил глава региона.

Всего в проекте участвуют порядка 30 промышленных предприятий Среднего Урала.