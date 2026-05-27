На Вые автомобиль сбил подростка на электровелосипеде

В минувшее воскресенье, 24 мая, около 11:20 у дома № 33 по улице Черных произошло ДТП с участием велосипедиста. Как рассказали в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, по предварительным данным, 42-летний водитель ВАЗ-2109, выезжая с прилегающей территории двора в сторону улицы Кузнецкого, не предоставил преимущество и сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде, двигавшегося со стороны улицы Оплетина в сторону улицы Максима Горького.

В результате столкновения ребёнок получил различные травмы. С места происшествия его госпитализировали в больницу для оказания помощи. Водитель легковушки в момент аварии был трезв.

«Автоинспекторы установили, что водителем легкового автомобиля является местный житель, имеющий стаж управления транспортным средством категории “В” – 23 года. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз. Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что выезжал с прилегающей территории больницы, неожиданно из-за кустов выехал велосипедист, и, несмотря на предпринятые водителем экстренные меры торможения, избежать наезда не удалось», — говорится в сообщении.

Велосипедист в момент происшествия направлялся в гараж с разрешения родителей отремонтировать велосипед. Средства пассивной защиты отсутствовали. При осмотре велосипеда было установлено, что он оборудован передним электроколесом мощностью свыше 250 Вт, соответственно, для управления требуется категория «М».

В отношении законного представителя вынесено определение о возбуждении административного производства по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача права управления лицу, не имеющему права управления).