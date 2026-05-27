Депутаты ЗакСО подняли вопрос капремонта домов-памятников в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле дома со статусом объектов культурного наследия годами не могут дождаться капремонта. Из-за охранного статуса стоимость работ оказывается слишком высокой, а жители не в состоянии собрать необходимые суммы. Вопрос подняли депутаты комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания Свердловской области после отчёта Министерства энергетики и ЖКХ о реализации программы капремонтов за 2025 год, сообщает «Правда УрФО».

Одним из самых проблемных примеров стал дом № 8 на улице Ильича 1936 года постройки. По словам депутатов, здание находится в критическом состоянии: протекает крыша, а балконы находятся на грани обрушения. Управляющая компания, обслуживавшая дом до 2025 года, отказалась от дальнейшего оказания услуг, и только сейчас выбрана новая.

«Сначала ремонт переносят на 2035 год, а потом, в издевательство над людьми, — на 2041. Вот почему меня это возмущает. Ильича, 8: пять подъездов, три этажа, 30 квартир. Жителей от 40 лет — два человека, от 50 лет — три человека, от 60 лет — пять человек, от 70 — 14 человек, старше 80 лет — пять человек. Что мы хотим от этих пенсионеров? Чтобы они накопили на капремонт?» — заявил председатель комитета Валентин Лаппо.

В регионе насчитывается более 120 домов-памятников, значительная часть которых расположена в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. На их восстановление потребуются миллиарды рублей.

В администрации Нижнего Тагила ещё в 2023 году начали процедуру снятия статуса ОКН с дома на Ильича, 8 и трёх соседних домов, однако решение до сих пор не принято. Между тем чиновники признают: в ряде случаев расселение таких зданий обошлось бы дешевле полноценной реставрации. Однако даже после расселения обязанность по сохранению исторических объектов останется за муниципалитетом.

Одно из зданий удалось отремонтировать за счёт средств областной программы формирования современной городской среды и активности жильцов, оплативших разработку проектно-сметной документации. На работы потребовалось 72 млн рублей. Однако в текущем году, как отмечают представители МинЖКХ, финансирование отсутствует, и повторить подобный опыт не представляется возможным.

«Думаю, что даже если будет разработана научная документация, согласована и получена историко-культурная экспертиза и сметный расчёт, мы придём к тому, что стоимость ремонта будет выше предоставления нового жилья. Но объект культурного наследия никуда не денется и повиснет на плечах у администрации Нижнего Тагила. Такие объекты нельзя разобрать, их нужно консервировать и восстанавливать», — пояснил замминистра ЖКХ Сергей Лобанов.



