«Никакой культурной ценности они уже не представляют». Власти Нижнего Тагила хотят исключить требующие ремонта дома-памятники на улице Ильича из реестра объектов культурного наследия

Администрация Нижнего Тагила добивается исключения домов № 4, 6 и 8 на улице Ильича из реестра объектов культурного наследия Свердловской области. Об этом в эфире местного телевидения заявил начальник управления ЖКХ администрации города Павел Ивушкин. Чиновник пояснил, что дома уже не представляют никакой культурной ценности, но особый статус сильно затрудняет их обслуживание и ремонт.

«Мы попытаемся добиться исключения домов на улице Ильича из реестра. Это само по себе очень затратное мероприятие и по времени, и по финансам. Дома трёхэтажные, там живут такие же люди, и зданиям действительно требуется ремонт. Никакой культурной ценности они уже не представляют. Мы пошли таким путём. Не знаю, что получится, но мы попробуем», — пояснил Павел Ивушкин.

Напомним, дома под номерами 2, 4, 6 и 8 на улице Ильича, сданные в эксплуатацию в 1936 году, объединены в комплекс зданий, построенных в духе советского конструктивизма, и входят в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. Несмотря на охранный статус, постройки долгое время находились в плачевном состоянии.

Дом № 8 на улице Ильича Дом № 8 на улице Ильича Дом № 8 на улице Ильича

В марте 2022 года стало известно, что дом № 2 всё-таки будет отремонтирован. Финансирование проекта в размере 72,9 млн рублей было предусмотрено в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы». Инициатива проведения капремонта принадлежала жильцам дома, которые оплатили часть затрат на проектную документацию. Планов по ремонту остальных трёх домов пока нет. Как отметил Павел Ивушкин, в 2023 году на проведение подобного рода работ средств из регионального бюджета не выделено.

Отметим, что на обслуживание и ремонт дома, имеющего статус объекта культурного наследия, требуется в разы больше средств, чем на обычный. Для проведения любого ремонта необходим специально разработанный проект, который подразумевает сохранение культурной и исторической ценности объекта, а все работы по реконструкции должны быть выполнены специалистами, имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.