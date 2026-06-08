Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после потасовки между мужчиной и питбайкером в Нижнем Тагиле

На прошлой неделе в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсетях появился ролик, на котором запечатлён конфликт между мужчиной и юношей на питбайке. По словам очевидца, 3 июня вечером у дома № 72 на Ленинградском проспекте подросток чуть не сбил мужчину и женщину. Когда пешеход сделал ему замечание, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Мужчина, по утверждению автора видео, старался не применять силу, но юноша продолжал провоцировать его. В это время второй подросток, по словам очевидца, вызывал подкрепление по телефону. В какой-то момент юноша оступился и упал. Мужчина ударил его ладонью по мотошлему. После этого подъехала машина с «группой поддержки» юных гонщиков. Из неё вышли несколько человек и сразу же побежали за мужчиной.

Позже под постом появился комментарий от пользователя, который представился тем самым юношей с видео. Он заявил, что «мужик первый начал конфликт». Эту позицию поддержал ещё один комментатор, который утверждал, что пешеход начал ссору без причины, чтобы «понтануться» перед своей спутницей.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в пресс-службе СКР.